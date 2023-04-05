"Прагнемо партнерства з усіма": Путін звинуватив США у спробі ізолювати Росію (відео)

Очільник Кремля заявив, що у РФ "немає ворожих намірів до будь-кого" й Москва "відкрита до співробітництва".

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, звинуватив США в початку війни РФ проти України, а також наголосив на необхідності діалогу. Про це він заявив 5 квітня на церемонії вручення довірчих грамот послам.

Він зазначив, що США наче прагне повністю ізолювати Росію, але цього зробити не вдасться. Відносини Москви та Вашингтона переживають глибоку кризу. Диктатор заявив, що американська влада у своїй політиці використовує інструменти, які здатні впливати на зміну ситуації у країнах. Такий процес він назвав "кольоровими революціями".

"У нас немає ворожих намірів до будь-кого, ми відкриті до співробітництва", – заявив очільник Кремля.

Революцію Гідності він назвав "держпереворотом". З його слів, це додатково зробило свій негативний внесок у деградацію російсько-американських відносин, які зовсім не покращуються, а мають лише негативну тенденцію.

Путін вважає події 2014 року відправною точкою для підготовки Росії до повномасштабного наступу у 2022 році та "захисту своїх інтересів". Основні тези з виступу ініціатора війни проти України такі:

відносини РФ і США переживають глибоку кризу;

використання США інструментів, які призвели до "української кризи";

Росія відкрита для конструктивного діалогу та партнерства з усіма країнами без винятку, ізолюватися не збирається;

влада РФ сподівається, що Данія підтримає пропозицію РФ стосовно створення та роботи комісії для з'ясування обставин надзвичайної події на "Північних потоках".

Нагадаємо, 5 квітня Путін звернувся до посла США у РФ Лінн Трейсі, звинувативши американську владу у війні в Україні. Він вважає, що це є наслідком підтримки Сполученими Штатами Америки так званих "кольорових революцій".