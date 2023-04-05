В Москве мужчина вынес на мусорку 20 гранат: полиция уже на месте, — росСМИ (фото, видео)

Прохожий обнаружил в контейнере возле столичного ТЦ гранаты и вызвал правоохранителей. Позже в местных медиа написали, что кроме снарядов на мусорке нашли гильзы.

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Сегодня, 5 апреля, возле торгового центра "ПаркХаус" в Москве мужчина выбросил в мусорный контейнер 20 гранат и гильзы. Об этом сообщили в российском медиа Baza.

По информации журналистов, снаряды на свалке обнаружил прохожий, после чего позвонил в полицию. Правоохранители оцепили территорию и вызвали кинологов.

Позже в Baza опубликовали видео, на котором мужчина выбрасывает гранаты в контейнер.

"Гранаты без запалов", — передали медийщики.

В другом медиа Mash добавили, что на столичных мусорниках нашли гранаты Ф-1 и гильзы от патронов 5,45 мм.

"Боевые снаряды или нет — пока неизвестно. Но опасности они не представляют, это просто корпуса", — заверили журналисты.

По данным Mash, сейчас на месте работают сотрудники полиции и кинологи.

Напомним, 5 апреля в сети опубликовали видео с заявлением российского пропагандиста Владимира Соловьева о необходимости отправить молодых армейцев РФ в Украину. По его мнению, солдаты, проходящие срочную службу, должны быть вовлечены в бои.

Также 5 апреля президент страны-агрессорки Владимир Путин обвинил американцев в стремлении изолировать Россию. По его мнению, решения США привели к войне в Украине.