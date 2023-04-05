У центрі Москви горіла будівля Міноборони РФ (відео)

В одній з будівель Міноборони країни-агресорки виникла пожежа. Там евакуювали співробітників адміністративних підрозділів міністерства, вогонь охопив 60 кв. метрів.

Related video

У столиці РФ загорілася будівля Міністерства оборони. Джерело займання знаходилось у кабінеті на третьому поверсі. Про це повідомили у медіа "112".

За даними журналістів, на місце виїхали працівники екстрених служб.

У ЗМІ додали, що в цій будівлі розміщені адміністративні підрозділи Міноборони. Також відомо, що там евакуюювали людей.

Нині пожежа ліквідована. В екстрених службах розповіли, що виникла вона через аварійний режим еклектромережі. Площа пожежі склала 60 кв. метрів.

Нагадаємо, сьогодні чоловік у Москві виніс на смітник 20 гранат і гільзи. Снаряди помітив перехожий, який викликав правоохоронців. Поліція оточила контейнери.

Раніше, 3 квітня, у російському ЗМІ повідомили про арешт жінки, підозрюваної у шпигунстві.

Нещодавно, 29 березня, російські журналісти розповіли про чоловіка, який систематично крав лотерейні білети та все одно не зміг виграти. 50-річний продавець вкрав майже 12 тисяч білетів, однак виграшу йому не зміг принести жоден. Тепер чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Сьогодні, 5 квітня, в Росії з’явився новий фейк: Україну звинуватили у впливі на ворожі супутники зв’язку.

Також 5 квітня лідер країни-агресорки Володимир Путін звернувся до американського посла. Президент Росії заявив, що підтримка США "державного перевороту у Києві у 2014 році" призвела до війни в Україні.