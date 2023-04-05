Шкодять нашим супутникам: у МЗС РФ озвучили новий фейк про Україну

Міністерство закордонних справ РФ заявило, що іноземні фахівці нібито допомагають Україні та шкодять російським супутникам. І тому РФ залишає за собою право "відповісти".

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Росія звинуватила Україну в тому, що вона, використовуючи технічних фахівців із іноземних держав, нібито впливає на російські супутники зв'язку. Заява з'явилася на сайті Міністерства закордонних справ РФ у середу, 5 квітня.

"Київський режим за участю фахівців низки іноземних держав робить спроби впливу на російські цивільні супутники зв'язку", — йдеться у повідомленні.

В МЗС також назвали спроби "впливати" на їхні супутники такими, які "знаходяться навіть за межею міжнародного права" і пригрозили відповісти "належним чином".

Яким чином російські супутники зв'язку могли постраждати від дій іноземних фахівців, пресслужба міністерства не уточнила.

Зазначимо, що українська сторона поки що не прокоментувала звинувачення з боку російського міністерства.

Нагадаємо, 4 квітня омбудсмен РФ озвучила новий фейк про Україну. За словами уповноваженої з прав дітей Марії Львова-Бєлової, вивезені з України діти просякнуті "восьмирічною пропагандою". А хлопчик із Маріуполя, якого чиновниця "усиновила", нібито бігає за іншими дітьми зі словами "З'їм москальонка".

9 лютого ми також інформували, що російський супутник розвалився на 85 шматків прямо на орбіті Землі. Це міг бути експериментальний супутник-шпигун чи протисупутникова зброя, яку Росія хотіла випробувати у космосі. Компетентні органи США відслідковують траєкторію та уламки апарату і стверджують, що вони ще багато років будуть на орбіті.