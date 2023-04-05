Вредят нашим спутникам: в МИД РФ озвучили новый фейк об Украине

Министерство иностранных дел РФ заявило, что иностранные специалисты якобы помогают Украине и вредят российским спутникам. И РФ оставляет за собой право "ответить".

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Россия обвинила Украину в том, что она, используя технических специалистов из иностранных государств, якобы влияет на российские спутники связи. Заявление появилось на сайте Министерства иностранных дел РФ в среду, 5 апреля.

"Киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи", — говорится в сообщении.

В МИД также назвали попытки "влиять" на их спутники "запредельным нарушением международного права" и пригрозили ответить "подобающим образом".

Каким образом российские спутники связи могли пострадать от действий иностранных специалистов пресс-служба министерства не уточнила.

Отметим, что украинская сторона пока не прокомментировала обвинения со стороны российского министерства.

Напомним, 4 апреля омбудсмен РФ озвучила новый фейк об Украине. По словам уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, вывезенные из Украины дети пропитаны "восьмилетней пропагандой". А мальчик из Мариуполя, которого чиновница "усыновила", якобы бегает за другими детьми со словами "Съем москаленка".

9 февраля мы также информировали о том, что российский спутник развалился на 85 кусков прямо на орбите Земли. Предполагается, что это был экспериментальный спутник-шпион или противоспутниковое оружие, которое Россия хотела испытать в космосе. Компетентные органы США отслеживают траекторию и обломки аппарата и утверждают, что они еще многие годы будут находиться на орбите.