"Съем москаленка": омбудсмен РФ пожаловалась на поведение "сына" из Мариуполя (видео)

По словам уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой, вывезенные из Украины дети пропитаны "восьмилетней пропагандой", и поэтому российским опекунам нужно быть готовым.

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Российская уполномоченная по правам детей Мария Львова-Белова выдала новую речь о детях из оккупированных территорий Украины. В частности, она рассказала о якобы плачевном поведении депортированного из украинского Донбасса усыновленного сына. Об этом пишут росСМИ во вторник, 4 апреля.

По ее словам, усыновить ребенка из Донбасса было ее "сердечным желанием", однако она не думала, что столкнется с такими трудностями. Позже она добавила, что к этому должны быть готовы и другие российские семьи, которые решатся взять опекунство над детьми из оккупированных территорий Украины.

"Конечно, я не могу сказать, что все проходит гладко и без трудностей. Тяжело реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москаленка". Но я понимаю, что это связано не с ним, а с восьмилетней пропагандой, которая была на территории Мариуполя", — заявила Мария Львова-Белова.

Депортация украинских детей на территорию РФ: реакция мира

Совет ООН по правам человека осудил депортацию Россией детей из временно оккупированных украинских областей. Произошло это на очередном заседании во вторник, 4 апреля.

За принятие этого решения проголосовало 28 из 47 стран, которые состоят в Совете ООН. 17 государств решили удержаться от голосования, а вот Китай и Эритрея стали единственными, кто проголосовал против этого решения. Более детальные результаты опубликованы на фото.

В РФ рассказали, как себя якобы ведут дети из Донбасса Фото: UN Human Rights Council

Стоит отметить, что решение взять к себе в семью ребенка из Мариуполя она приняла еще в сентябре прошлого года, а всего РФ увезли на свою территорию 2 тысячи детей из социальных учреждений Украины, как подметила уполномоченная по правам детей РФ.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной президента России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной стала незаконная депортация украинского населения на территорию РФ, что приносит ущерб украинским детям.