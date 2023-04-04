"З'їм москальонка": омбудсмен РФ поскаржилася на поведінку "сина" з Маріуполя (відео)

За словами уповноваженої з прав дітей Марії Львової-Бєлової, вивезені з України діти просякнуті "восьмирічною пропагандою", і тому російським опікунам потрібно бути готовим.

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Російська уповноважена з прав дітей Марія Львова-Бєлова видала нову промову про дітей з окупованих територій України. Зокрема, вона розповіла про нібито плачевну поведінку депортованого з українського Донбасу усиновленого сина. Про це пишуть росЗМІ у вівторок, 4 квітня.

За її словами, усиновити дитину з Донбасу було її "сердечним бажанням", проте вона не думала, що зіткнеться з такими труднощами. Пізніше вона додала, що до цього мають бути готові й інші російські сім'ї, які наважаться взяти опікунство над дiтьми з окупованих територій України, яких Росiя вивезла.

"Звичайно, я не можу сказати, що все проходить гладко і без труднощів. Важко реагувати, коли твоя дитина бігає за молодшими дітьми і каже: "З'їм москальонка". Але я розумію, що це пов'язано не з нею, а з восьмирічною пропагандою, яка була на території Маріуполя", — заявила Марія Львова-Бєлова.

Депортація українських дітей на територію РФ: реакція свiту

Рада ООН з прав людини засудила депортацію Росією дітей із тимчасово окупованих українських областей. Сталося це на черговому засіданні у вівторок, 4 квітня.

За ухвалення цього рішення проголосувало 28 із 47 країн, які перебувають у Раді ООН. 17 держав вирішили утриматися від голосування, а ось Китай та Еритрея стали єдиними, хто проголосував проти цього рішення. Більш детальні результати опубліковано на фото.

В РФ розповіли, як нібито поводяться діти з Донбасу Фото: UN Human Rights Council

Варто зазначити, що рішення взяти до себе в сім'ю дитину з Маріуполя вона ухвалила ще у вересні минулого року, а всього РФ відвезли на свою територію 2 тисячі дітей із соціальних установ України, як зауважила уповноважена з прав дітей РФ.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та уповноваженої президента Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Причиною стала незаконна депортація українського населення на територію РФ, що завдає шкоди українським дітям.