Российский спутник развалился на 85 кусков прямо на орбите Земли: что известно

Предполагается, что это был экспериментальный спутник-шпион или противоспутниковое оружие, которое русские хотели испытать в космосе.

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Еще в 2014 году Россия запустила в космос таинственный спутник "Космос 2499", который не был заявлен в списке стартов, пишет Vice. Он отправился на орбиту с другими спутниками связи, и хотя назначение тех аппаратов четко регламентировалось, то про "Космос 2499" власти России ничего не сообщили.

Теперь космические силы США подтвердили, что загадочный спутник распался на 85 кусков прямо на орбите Земли и его остатки летают над планетой на высоте 1100 км. Американские власти отслеживают траекторию и обломки аппарата и утверждают, что они еще многие годы будут находиться на орбите.

Также обсуждается вопрос, что это был за спутник. Предполагается, что скорее всего это был экспериментальный спутник-шпион или даже противоспутниковое оружие, которое русские хотели испытать в космосе.

Энтузиаст и журналист Анатолий Зак, который на своем сайте Russianspaceweb отслеживает объекты в небе Москвы сообщил, что годами следил за спутником "Космос 2499" и в 2014 году радиолюбителям даже удалось перехватить от него сообщение, закодированное при помощи азбуки Морзе. Но после 2017 года спутник перестал маневрировать и передавать сигналы.

В те годы глава "Роскосмоса" Олег Остапенко пояснил, что "Космос 2499" не является спутником-шпионом или противоспутниковым оружием, но рассказать о его функционале и задачах отказался.

Ранее Фокус писал о том, зачем Китай применяет технологии времен Второй мировой.