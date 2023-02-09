Російський супутник розвалився на 85 шматків прямо на орбіті Землі: що відомо

Передбачається, що це був експериментальний супутник-шпигун чи протисупутникова зброя, яку росіяни хотіли випробувати у космосі.

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Ще у 2014 році Росія запустила до космосу таємничий супутник "Космос 2499", який не був заявлений у списку стартів, пише Vice. Він вирушив на орбіту з іншими супутниками зв'язку, і хоча призначення тих апаратів чітко регламентувалося, то про "Космос 2499" влада Росії нічого не повідомила.

Тепер космічні сили США підтвердили, що загадковий супутник розпався на 85 шматків прямо на орбіті Землі, і його залишки літають над планетою на висоті 1100 км. Американська влада відстежує траєкторію та уламки апарату і стверджує, що вона ще багато років перебуватиме на орбіті.

Також обговорюється питання, що то був за супутник. Передбачається, що найімовірніше це був експериментальний супутник-шпигун чи навіть супутникова зброя, яку росіяни хотіли випробувати в космосі.

Ентузіаст і журналіст Анатолій Зак, який на своєму сайті Russianspaceweb відстежує об'єкти в небі Москви, повідомив, що роками стежив за супутником "Космос 2499" і в 2014 році радіоаматорам навіть вдалося перехопити від нього повідомлення, закодоване за допомогою азбуки Морзе. Але після 2017 року супутник перестав маневрувати та передавати сигнали.

У ті роки глава "Роскосмосу" Олег Остапенко пояснив, що "Космос 2499" не є супутником-шпигуном чи протисупутниковою зброєю, але розповісти про його функціонал та завдання відмовився.

Раніше Фокус писав про те, навіщо Китай застосовує технології часів Другої світової.