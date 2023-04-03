У Москві заарештували жінку, яку запідозрили у шпигунстві проти РФ

Підозрюваній, громадянство якої ФСБ не оголосило, обрали запобіжний захід — взяття під варту.

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Хамовницький суд Москви у понеділок, 3 квітня, санкціонував арешт Оксани Федорової, підозрюваної в шпигунстві. Про це інформує "Інтерфакс".

Прессекретарка судової інстанції Ганна Локтєва заявила, що клопотання слідчого ФСБ схвалено. Підозрюваній у шпигунстві обрали запобіжний захід – взяття під варту.

Вона не змогла уточнити громадянство та сферу діяльності підозрюваної, пояснивши, що матеріали провадження містять рівень секретності "таємно". Саме засідання суду відбувалося у закритому режимі. Подробиці прессекретарка Хамовницького суду Москви щодо провадження, фігуранткою якого є Оксана Федорова, вона не оголосила.

Фокус 30 березня повідомляв, що на території Росії співробітники ФСБ затримали журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Громадянина США звинуватили у тому, що він намагався на одному з підприємств російського ВПК збирати інформацію. Як зазначив піарник редакції 66.RU Ярослав Ширшиков, кореспондент виїхав до Єкатеринбурга з російської столиці 29 березня, але із ним зник зв'язок. Його колеги спробували зателефонувати на особистий номер журналіста, але телефон Гершковича виявився поза зоною досяжності. Згодом з'ясувалося, що його затримали російські спецслужби.

Також 29 березня у США передали матеріали до суду щодо обвинувачень у шпигунстві росіянина Сергія Черкасова. Він за допомогою паспорта громадянина Бразилії приїхав у США на навчання. Чоловік також планував влаштуватися в Міжнародний кримінальний суд, в період, коли інстанція збирала докази воєнних злочинів РФ в Україні. Врешті був викритий американськими правоохоронцями та опинився за ґратами. Виявилося, що він протягом десяти років працював над створенням нової особистості для прикриття з новими контактами. Його викрили ще у 2022 році.