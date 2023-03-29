У Росії чоловік викрав майже 12 тисяч лотерейних білетів, але так і не зміг перемогти

Москвич Андрій з лютого по вересень 2022 року украв квитків на суму 1,3 мільйона рублів. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

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У Москві 50-річний продавець, на ім'я Андрій з лютого до вересня 2022 року систематично займався крадіжкою лотерейних білетів. Про це повідомляє Ura.ru.

За період своєї роботи чоловік украв майже 12 тисяч лотерейних квитків. Однак жоден із них не приніс йому довгоочікуваного виграшу.

За версією слідства, з лютого по вересень 2022 року москвич украв 11 979 квитків на суму 1,3 мільйона рублів, але серед них не виявилося виграшного. Наразі на 50-річного чоловіка завели кримінальну справу за статтею про розтрату в особливо великому розмірі. Тепер йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Проте мешканцям іншої країни пощастило значно більше. На Філіппінах одразу 433 особи виграли джекпот у державній лотереї. У результаті людям довелося поділити між собою 236 мільйонів песо (близько 4 мільйонів доларів). Результати лотереї викликали хвилю обурень серед переможців і люди почали вимагати провести розслідування цього "майже неможливого" результату розіграшу.

Вчений запевняє, що деякі комбінації чисел набагато популярніші за інші Фото: Pixabay

На допомогу прийшов математик. Вчений запевняє, що кожен, хто купив квиток, має рівні шанси вибрати будь-яку з усіх можливих комбінацій. Давно помічено, що деякі комбінації чисел набагато популярніші, ніж інші.

Чоловік вважає, що варто звернути увагу на виграшні номери — 9, 18, 27, 36, 45 і 54. Поглянувши на ці числа та таблицю множення, можна простежити чітку закономірність чисел, що випадково випали. За словами математика, саме вона, найімовірніше, і привернула увагу людей.

Раніше Фокус писав, що у США переможцю Powerball виплатили менше 50% від виграних $2 млрд. Американець Едвін Кастро міг отримати всю суму цілком, проте це розтягнулося б на 30 щорічних платежів. Тому чоловік вибрав інший варіант, але після вирахування всіх податків йому дісталося $997,6 млн.

Також повідомлялося, що в Австралії чоловік ледь не "втратив" джекпот у $26 млн. Щасливчиком виявився мешканець Західної Австралії. Переможець лотереї Powerball розповів, що купив щасливий квиток за кілька годин до розіграшу, а потім просто забув про нього.