В России мужчина похитил почти 12 тысяч лотерейных билетов, но так и не смог победить

Москвич Андрей с февраля по сентябрь 2022 года украл билетов на сумму в 1,3 миллиона рублей. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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В Москве 50-летний продавец по имени Андрей с февраля по сентябрь 2022 года систематически занимался кражей лотерейных билетов. Об этом сообщает Ura.ru.

За период своей работы мужчина украл почти 12 тысяч лотерейных билетов. Однако ни один из них не принес ему долгожданный выигрыш.

По версии следствия, с февраля по сентябрь 2022 года москвич украл 11 979 билетов на сумму в 1,3 миллиона рублей, но среди них не оказалось выигрышного. Сейчас на 50-летнего мужчину завели уголовное дело по статье о растрате в особо крупном размере. Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Однако жителям другой страны повезло гораздо больше. На Филиппинах сразу 433 человека выиграли джекпот в государственной лотерее. В результате людям пришлось поделить между собой 236 миллионов песо (около 4 миллионов долларов). Результаты лотереи вызвали волну возмущений и негодований среди победителей и люди начали требовать провести расследование этого "почти невозможного" исхода розыгрыша.

Ученый уверяет, что некоторые комбинации чисел гораздо более популярны, чем другие Фото: Pixabay

На помощь пришел математик. Ученый уверяет, что каждый, купивший билет, имеет равные шансы выбрать каждую из всех возможных комбинаций. Давно замечено, что некоторые комбинации чисел гораздо более популярны, чем другие.

Мужчина считает, что стоит обратить внимание на выигрышные номера — 9, 18, 27, 36, 45 и 54. Взглянув на эти числа и таблицу умножения, можно проследить четкую закономерность случайно выпавших чисел. По словам математика, именно эта закономерность, вероятнее всего, и привлекла внимание людей.

Ранее Фокус писал, что в США победителю Powerball выплатили меньше 50% от выигранных $2 млрд. Американец Эдвин Кастро мог получить всю сумму целиком, однако это растянулось бы на 30 ежегодных платежей. Поэтому мужчина выбрал другой вариант, но после вычета всех налогов ему досталось $997,6 млн.

Также сообщалось, что в Австралии мужчина едва не "потерял" джекпот в $26 млн. Счастливчиком оказался житель Западной Австралии. Победитель лотереи Powerball рассказал, что купил счастливый билет всего за несколько часов до розыгрыша, а затем просто забыл о нем.