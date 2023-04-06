Український літак перед посадкою здійснив авіаналіт на завод у Брянській області, — росЗМІ

Пропагандисти стверджують, що на місці приземлення пілота знайшли ручку важеля скидання снаряда, планшети та відеокамери, а до посадки авіанальоту нібито зазнав комбінат "Слава".

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У Брянській області знайшли дві воронки та уламки від авіабомби після аварійної посадки літака А-22 виробництва українського підприємства "Аеропрокат". Про це у четвер, 6 квітня, повідомляє російське медіа SHOT.

У росЗМІ, посилаючись на свої джерела, стверджують, що нібито два снаряди було скинуто на територію комбінату "Слава" Росрезерву. При цьому росіяни запевняють, що літаків було два.

Також повідомляється, що на місці приземлення пілота, крім автомата та бронежилета, знайшли ручку важеля скидання снаряда, два електронні планшети та дві відеокамери.

Аварійна посадка українського літака у Брянській області — що відомо

5 квітня російські ЗМІ повідомили, що в Клинцівському районі Брянської області Росії впав український легкомоторний літак, після чого на місце аварії висунулися російські прикордонники, які затримали пілота, що вижив.

Пізніше російські журналісти повідомили, що російські силовики знайшли автомат та бронежилет льотчика. За їхньою інформацією, чоловік намагався сховатися від працівників ФСБ у лісах.

Також росЗМІ опублікували відео допиту пілота. Чоловік на відео стверджує, що за політ мав отримати 50 тисяч гривень. За його словами, він слідував за іншим пілотом і не знав, що знаходиться на території Росії. Себе він називав приватним пілотом.

Комбінат "Слава" — що про нього відомо

Комбінат "Слава" розташований у селищі Лісове Суразького району Брянської області, він знаходиться за 80 км від кордону з Україною. Підприємство контролюється управлінням Федерального агентства з держрезерву Росії. Зокрема, на підприємстві розташовані місткості з паливом.

У ніч на 6 грудня минулого року підприємство було атаковане безпілотниками. БПЛА впали за три метри від місткостей з дизельним пальним. При цьому п'ятитонні резервуари були порожні, тому на місці аварії не виникла серйозна пожежа. Раніше, 30 листопада, безпілотники вже атакували російське підприємство. Тоді на території "Слави" зайнялося три резервуари з нафтопродуктами.