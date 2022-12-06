Безпілотники атакували комбінат "Слава" у Брянській області, – ЗМІ (відео)

За даними ЗМІ, БПЛА впали за кілька метрів від резервуарів із паливом. Це не перша атака дронів на комбінат, який використовується як склад Росрезерву.

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У ніч із 5 на 6 грудня у Брянській області РФ безпілотники атакували комбінат "Слава", на території якого зберігаються резервуари з паливом. Про це пише російське видання Baza.

Як уточнюють журналісти, БПЛА впали за три метри від ємностей з дизельним паливом. Проте п'ятитонні резервуари були порожні, і серйозної пожежі росіянам вдалося уникнути.

Раніше, 30 листопада, безпілотники вже атакували російське підприємство. Тоді на території "Слави" зайнялося три резервуари з нафтопродуктами.

[ + – ] Комбінат розташований за 80 км від кордону

Комбінат "Слава" розташований у селищі Лісове Суражського району, він знаходиться за 80 км від кордону з Україною. З відкритих джерел можна дізнатися, що територія підприємства використовується для складування і зберігання. Підприємство контролюється управлінням Федерального агентства з держрезерву Росії.

Нагадаємо, безпілотник атакував аеродром у Курську. За словами очевидців, спалах трапився в аеропорту, який з 24 лютого закрили за розпорядженням Росавіації. Полум'я горіло понад годину, мешканці кількох районів міста бачили чорні клуби диму.

У мережі з'явилися знімки із супутника авіабази ЗС РФ в Енгельсі. Вибухи на стратегічному військовому аеродромі вплинуть на завдання ракетних ударів по енергооб'єктах України, впевнені в Інституті вивчення війни.