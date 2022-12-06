Стояли до 30 літаків: з'явилися знімки із супутника авіабази ЗС РФ в Енгельсі

Кадри зробили до атаки безпілотників. Вибухи на стратегічному військовому аеродромі вплинуть на завдання ракетних ударів по енергооб'єктах України, впевнені в Інституті вивчення війни.

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Технологічна компанія Maxar показала супутникові знімки російської авіабази в місті Енгельс Саратовської області Росії, з якої злітають стратегічні бомбардувальники для завдання ракетних ударів по Україні. Кадри опубліковані у Twitter.

Супутники зняли на базі не менше 30 літаків, на фотографіях видно нещодавню військову активність на аеродромі та біля нього.

Фахівці Maxar помітили розміщення авіаційного підрозділу важких бомбардувальників. В основному воно складається з бомбардувальників Ту-95 та Ту-60.

Фахівці Maxar кажуть, що знімки зробили 3 та 4 грудня, до атаки невідомих безпілотників і повідомлень про вибухи.

[ + – ] Знімки зробили до атаки невідомих безпілотників по базі в Енгельсі

Аналітики американського Інституту вивчення війни впевнені, що вибухи на стратегічному аеродромі в Енгельсі вплинуть на кампанію Кремля зі завдання масованих ракетних ударів по енергооб'єктах України.

"Українські військові прагнули зірвати російські удари по критично важливій інфраструктурі та продемонструвати здатність завдавати ударів по стратегічних об'єктах у тилу армії РФ", — повідомили фахівці.

Вибухи в Енгельсі: що сталося на російському аеродромі?

Близько 6-ї ранку 5 грудня в районі військового аеродрому в російському Енгельсі чули сильний вибух. Спочатку в ЗМІ з'явилася інформація про пошкодження щонайменше 2 літаків.

Міністерство оборони Росії підтвердило удар по військових аеродромах "Енгельс" Саратовської області й "Дягілєво" в Рязанській області реактивними безпілотниками. Командування розповіло про загибель трьох військовослужбовців із технічного складу аеродромів.

Зазначимо, що на авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області 5 грудня також були вибухи. Літаки Ту-95МС і Ту-22М3, що стояли в ангарі 360-го авіаційного ремонтного заводу, зазнали пошкоджень.

ГУР Міноборони України заявило про непричетність української сторони до інцидентів на російських військових летовищах. Військові наголошують, що все, що відбувається на території країни-агресора, — це зона відповідальності її уряду.

У Євросоюзі після вибухів в Енгельсі наголосили, що Україна має повне право захищатися від нападу військ Росії.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також відреагував на подію. За його словами, якщо дуже часто запускати щось у повітряний простір інших країн, рано чи пізно все це повернеться до місця вильоту.