Стояли до 30 самолетов: появились снимки со спутника авиабазы ВС РФ ​​в Энгельсе

Кадры сделали до атаки беспилотников. Взрывы на стратегическом военном аэродроме повлияют на нанесение ракетных ударов по энергообъектам Украины, уверены в Институте изучения войны.

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Технологическая компания Maxar показала спутниковые снимки российской авиабазы ​​в городе Энгельс Саратовской области России, с которой взлетают стратегические бомбардировщики для нанесения ракетных ударов по Украине. Кадры опубликованы в Twitter.

Спутники сняли на базе не менее 30 самолетов, на фотографиях видна недавняя военная активность на аэродроме и возле него.

Специалисты Maxar заметили размещение авиационного подразделения тяжелых бомбардировщиков. В основном оно состоит из бомбардировщиков Ту-95 и Ту-60.

Специалисты Maxar говорят, что снимки сделали 3 и 4 декабря, до атаки неизвестных беспилотников и сообщений о взрывах.

[ + – ] Снимки сделали до атаки неизвестных беспилотников по базе в Энгельсе

Аналитики американского Института изучения войны уверены, что взрывы на стратегическом аэродроме в Энгельсе повлияют на кампанию Кремля по нанесению массированных ракетных ударов по энергообъектам Украины.

"Украинские военные стремились сорвать российские удары по критически важной инфраструктуре и продемонстрировать способность наносить удары по стратегическим объектам в тылу армии РФ", — сообщили специалисты.

Взрывы в Энгельсе: что произошло на российском аэродроме?

Около 6 утра 5 декабря в районе военного аэродрома в российском Энгельсе слышали сильный взрыв. Сначала в СМИ появилась информация о повреждении минимум 2 самолетов.

Министерство обороны России подтвердило удар по военным аэродромам "Энгельс" Саратовской области и "Дягилево" в Рязанской области реактивными беспилотниками. Командование рассказало о гибели 3 военнослужащих из технического состава аэродромов.

Отметим, что на авиабазе Дягилево в Рязанской области 5 декабря также были взрывы. Самолеты Ту-95МС и Ту-22М3, стоявшие в ангаре 360-го авиационного ремонтного завода, получили повреждения.

ГУР Минобороны Украины заявило о непричастности украинской стороны к инцидентам на российских военных аэродромах. Военные подчеркивают, что все происходящее на территории страны-агрессора — это зона ответственности ее правительства.

В Евросоюзе после взрывов в Энгельсе отметили, что Украина имеет полное право защищаться от нападения войск России.

Cоветник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк также отреагировал на происшествие. По его словам, если очень часто запускать что-то в воздушное пространство других стран, рано или поздно все это вернется к месту вылета.