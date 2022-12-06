Беспилотники атаковали комбинат "Слава" в Брянской области, – СМИ (видео)

По данным СМИ, БПЛА упали за несколько метров от резервуаров с топливом. Это не первая атака дронов на комбинат, который используется в качестве склада Росрезерва.

Related video

В ночь с 5 на 6 декабря в Брянской области РФ беспилотники атаковали комбинат "Слава", на территории которого хранятся резервуары с топливом. Об этом пишет российское издание Baza.

Как уточняют журналисты, БПЛА упали в трех метрах от емкостей с дизельным топливом. Однако пятитонные резервуары были пусты и серьезного пожара россиянам удалось избежать.

Ранее, 30 ноября, беспилотники уже атаковали российское предприятие. Тогда на территории "Славы" загорелось три резервуара с нефтепродуктами.

[ + – ] Комбинат расположен в 80 км от границы

Комбинат "Слава" расположен в поселке Лесное Суражского района, он находится в 80 км от границы с Украиной. Из открытых источников можно узнать, что территория предприятия используется для складирования и хранения. Предприятие контролируется управлением Федерального агентства по госрезервам России.

Напомним, беспилотник атаковал аэродром в Курске. По словам очевидцев, возгорание случилось в аэропорту, который с 24 февраля закрыли по распоряжению Росавиации. Пламя горело больше часа, жители нескольких районов города видели черные клубы дыма.

В сети появились снимки со спутника авиабазы ВС РФ ​​в Энгельсе. Взрывы на стратегическом военном аэродроме повлияют на нанесение ракетных ударов по энергообъектам Украины, уверены в Институте изучения войны.