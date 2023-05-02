В Брянській області внаслідок підриву колій перекинулось близько 20 вагонів (фото, відео)

У Брянській області підірвали залізничні колії. Росіяни повідомляють, що чули три вибухи. Губернатор Олександр Богомаз заявив, що поблизу станції Сніжетська спрацював вибуховий пристрій.

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2 травня на ділянці Сніжетська — Білі Береги у Брянській області в Росії підірвали залізничні колії. Кадри з місця події опублікували в російському телеграм-каналі SHOT.

Автори контенту з посиланням на власне джерело зазначили, що у Брянській області пролунали три вибухи.

Пізніше вони додали, що саморобні вибухові пристрої були закладені у кількох місцях на залізничному полотні.

"Диверсантів шукають", — підкреслили в SHOT.

У телеграм-каналі BAZA розповіли, що вантажний поїзд прямував з Брянська до міста Карачев. За інформацією авторів контенту, внаслідок вибуху з 70 вагонів перекинулося близько 20.

Також у соцмережах повідомили, що диверсія сталася о 19:48 за місцевим часом. У пості йдеться, що основний потяг пошкоджень не отримав та продовжив рух після відчеплення перекинутих вагонів.

"Рух на ділянці Сніжетська – Білі Береги припинено", — підкреслили в BAZA.

У каналі зазначили, що з деяких перекинутих вагонів розлилися сірка та селітра. Також серед вагонів були порожні та наповнені металобрухтом.

"Зараз співробітники МНС охолоджують вагони, що впали, і речовини, що розлилися", — написали автори контенту.

Підрив залізничних колій у Брянській області: коментар губернатора

Подію вже прокоментував губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз. Він розповів, що на місці працюють оперативні служби.

"У районі залізничної станції Сніжетська спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Внаслідок події з рейок зійшов локомотив та кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці", — написав Богомаз.

Нагадаємо, також 2 травня лунали вибухи у Севастополі в окупованому Криму. Місцеві телеграм-канали писали про щонайменше чотири вибухи. Окупаційна влада пояснила їх тренуваннями ворожих бійців.

Також 2 травня у Слідчому комітеті РФ повідомили про замах на представника окупаційної влади в Запорізькій області. За даними пресслужби відомства, чоловіка намагалися підірвати біля воріт його ж приватного будинку.