Буданов посетил передовые позиции ГУР на Запорожском фронте: что известно (видео)
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в рамках работы на Запорожском направлении посетил передовые позиции бойцов так называемого "Спецподразделения Тимура".
Во время пребывания в зоне выполнения боевых задач руководитель военной разведки пообщался с офицерами и солдатами, которые непосредственно занимаются выявлением и уничтожением российских оккупантов и их техники. Об этом 25 декабря сообщили в официальном Telegram-канале ГУР.
В управлении отметили, что Буданов лично проверил условия, в которых работают разведчики "на земле".
Также в ведомстве опубликовали видео прибытия главы разведки на передовые позиции. В комментарии к кадрам говорится, что Кирилл Буданов отметил бойцов государственными наградами за профессионализм, мужество и эффективность при выполнении боевых задач.
В разведке подчеркнули, что визит руководителя спецслужбы стал полной неожиданностью для личного состава.
"Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР ― памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевой дух для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины", — подчеркнули в управлении.Важно
Угрозы на Запорожском направлении: что говорят военные
Отметим, что по информации украинских военных ситуация на Запорожском направлении остается сложной.
"Сейчас все наши действия сосредоточены на стабилизации линии фронта и блокировании противника", — отметил майор Олег Ширяев из 225-го полка в интервью ABC News.
А бывший начальник Генерального штаба ВСУ и главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014–2019 годах Виктор Муженко предупредил о серьезных рисках для Запорожского направления в случае потери Гуляйполя. По его словам, падение города создаст фланговую угрозу для украинской группировки на Ореховском направлении и может открыть российским войскам путь к дальнейшему продвижению.
Отдельно он обратил внимание на угрозу непосредственно для Запорожья. По словам военного, расстояние от населенного пункта Приморское, который пока находится под контролем Сил обороны Украины и подвергается давлению со стороны РФ, до Балабино — пригорода Запорожья — составляет около 11 километров.
"Такая ситуация формирует непосредственную угрозу для областного центра", — подчеркнул Муженко.
Ранее сообщалось, что руководитель ГУР Кирилл Буданов и командир подразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк участвовали в заданиях за пределами государственной границы Украины.