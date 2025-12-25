Буданов посетил передовые позиции ГУР на Запорожском фронте: что известно (видео)

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в рамках работы на Запорожском направлении посетил передовые позиции бойцов так называемого "Спецподразделения Тимура".

Во время пребывания в зоне выполнения боевых задач руководитель военной разведки пообщался с офицерами и солдатами, которые непосредственно занимаются выявлением и уничтожением российских оккупантов и их техники. Об этом 25 декабря сообщили в официальном Telegram-канале ГУР.

В управлении отметили, что Буданов лично проверил условия, в которых работают разведчики "на земле".

Также в ведомстве опубликовали видео прибытия главы разведки на передовые позиции. В комментарии к кадрам говорится, что Кирилл Буданов отметил бойцов государственными наградами за профессионализм, мужество и эффективность при выполнении боевых задач.

В разведке подчеркнули, что визит руководителя спецслужбы стал полной неожиданностью для личного состава.

"Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР ― памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевой дух для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины", — подчеркнули в управлении.

Угрозы на Запорожском направлении: что говорят военные

Отметим, что по информации украинских военных ситуация на Запорожском направлении остается сложной.

"Сейчас все наши действия сосредоточены на стабилизации линии фронта и блокировании противника", — отметил майор Олег Ширяев из 225-го полка в интервью ABC News.

А бывший начальник Генерального штаба ВСУ и главнокомандующий Вооруженными силами Украины в 2014–2019 годах Виктор Муженко предупредил о серьезных рисках для Запорожского направления в случае потери Гуляйполя. По его словам, падение города создаст фланговую угрозу для украинской группировки на Ореховском направлении и может открыть российским войскам путь к дальнейшему продвижению.

Отдельно он обратил внимание на угрозу непосредственно для Запорожья. По словам военного, расстояние от населенного пункта Приморское, который пока находится под контролем Сил обороны Украины и подвергается давлению со стороны РФ, до Балабино — пригорода Запорожья — составляет около 11 километров.

"Такая ситуация формирует непосредственную угрозу для областного центра", — подчеркнул Муженко.

Ранее сообщалось, что руководитель ГУР Кирилл Буданов и командир подразделения ГУР "Артан" Виктор Торкотюк участвовали в заданиях за пределами государственной границы Украины.