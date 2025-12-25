Буданов відвідав передові позиції ГУР на Запорізькому фронті: що відомо (відео)

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у рамках роботи на Запорізькому напрямку відвідав передові позиції бійців так званого "Спецпідрозділу Тимура".

Під час перебування в зоні виконання бойових завдань керівник військової розвідки поспілкувався з офіцерами та солдатами, які безпосередньо займаються виявленням і знищенням російських окупантів та їхньої техніки. Про це 25 грудня повідомили в офіційному Telegram-каналі ГУР.

В управлінні зазначили, що Буданов особисто перевірив умови, в яких працюють розвідники "на землі".

Також у відомстві опублікували відео прибуття глави розвідки на передові позиції. У коментарі до кадрів ідеться про те, що Кирило Буданов відзначив бійців державними нагородами за професіоналізм, мужність та ефективність під час виконання бойових завдань.

У розвідці підкреслили, що візит керівника спецслужби став повною несподіванкою для особового складу.

"Прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР — пам'ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойовий дух для нових здобутків під час збройної боротьби за волю України", — підкреслили в управлінні.

Загрози на Запорізькому напрямку: що кажуть військові

Зазначимо, що за інформацією українських військових ситуація на Запорізькому напрямку залишається складною.

"Наразі всі наші дії зосереджені на стабілізації лінії фронту і блокуванні супротивника", — зазначив майор Олег Ширяєв із 225-го полку в інтерв'ю ABC News.

А колишній начальник Генерального штабу ЗСУ і головнокомандувач Збройними силами України у 2014-2019 роках Віктор Муженко попередив про серйозні ризики для Запорізького напрямку в разі втрати Гуляйполя. За його словами, падіння міста створить флангову загрозу для українського угруповання на Оріхівському напрямку і може відкрити російським військам шлях до подальшого просування.

Окремо він звернув увагу на загрозу безпосередньо для Запоріжжя. За словами військового, відстань від населеного пункту Приморське, який поки що перебуває під контролем Сил оборони України та зазнає тиску з боку РФ, до Балабиного — передмістя Запоріжжя — становить близько 11 кілометрів.

"Така ситуація формує безпосередню загрозу для обласного центру", — наголосив Муженко.

Раніше повідомлялося, що керівник ГУР Кирило Буданов і командир підрозділу ГУР "Артан" Віктор Торкотюк брали участь у завданнях за межами державного кордону України.