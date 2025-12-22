Буданов зробив оптимістичну заяву про мирний план: що чекає на переговори

Західне видання Forbes провело інтерв'ю з начальником Головного управління розвідки Міноборони України Кирилом Будановим. Розмова була "короткотривалою", але висновок — оптимістичний. Які тези висловив Буданов і чому має оптимізм щодо мирного плану Сполучених Штатів Америки?

Керівник української розвідки може стояти за лаштунками відомого звернення президента Володимира Зеленського, який записав відео на тлі стели відбитого у росіян Куп'янська, написали оглядачі Forbes. У контексті переговорів Буданова назвали "найбільш поінформованою людиною", яка багато що знає про закрите спілкування, економічний тиск і "хто має компромат на кого, щоб впливати". Зауважується, що Україна має можливість "впливати за таких сценаріїв", розповіли оглядачі.

Медіа отримало короткий коментар Буданова, якого, окрім всього, назвали "бездоганно кваліфікованим" кандидатом на "найвищий політичний пост". Журналісти назвали його вислів "напрочуд позитивним", а хід переговорів — настільки складним, що його можна було б описати у товстій книзі.

Відео дня

"Можу сказати, що я з оптимізмом дивлюся в майбутнє. [Переговори] багатосторонні та складні. Не просто двосторонні", — навели журналісти слова Буданова.

У статті також пояснюється, чому розвідник має оптимістичні налаштування на подальший перебіг переговорів. Оцінка пов'язані з участю США, долученістю інших сторін, "багатоетапним процесом співпраці" з американцями, який триватиме десятиліттями, і навіть зі зростанням обміну розвідуваними даними, який відбувається між Пентагоном та ГУР.

"Насправді вони привнесли новий імпульс та енергію в процес", — сказав начальник ГУР Міноборони.

Мирний план — на якому етапі переговори

Зазначимо, черговий раунд переговорів щодо мирного плану завершився в Маямі в ніч на 22 грудня. При цьому спецпредставник Білого дому Стів Віткофф заявив, що поспілкувався з російською делегацією і розмова пройшла продуктивно. Тоді ж з'явився допис помічника президента РФ Кирила Дмитрієва: у лаконічному дописі у соцмережі X представник Кремля написав, що новий раунд переговорів може відбутись у Москві.

Тим часом з'явилось спростування начальниці американської розвідки Тулсі Габбард. Посадовиця відреагувала на публікацію Reuters про те, що РФ планує захопити всю Україну і що про це добре знають спецслужби США. Зі слів Габбард, це не відповідає дійсності.

Нагадуємо, 19 грудня Володимир Путін провів пресконференцію, поспілкувався з народом і зробив низку заяв щодо планів окупації України, а не лише Донбасу.