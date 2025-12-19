Путін назвав умови для мирних перемовин та похизувався наступом ЗС РФ (відео)

Президент Росії Володимир Путін заявив про те, що РФ бачить сигнали України вести діалог про завершення війни. У той же час наразі Київ не готовий обговорювати територіальні питання з Москвою.

За словами Путіна, Росія теж готова до проведення перемовин з Україною. Про це президент РФ сказав під час підсумкової пресконференції, де він також відповідає на питання росіян. Його цитує російський ТАСС.

У той же час він заявив, що перемовини мають бути на базі тезисів, які були озвучені ще в 2024-му році. Зокрема, йдеться про:

Необхідність українських військ бути повністю виведеними з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей;

Зобов'язання України не вступати до НАТО;

Нейтральний, позаблоковий, без'ядерний статус України.

"Нагадаю, з чого все почалося. Почалося з держперевороту в Україні в 2014-му році, і з обману з приводу готовності до можливого рішення всіх проблем мирним шляхом за результатом Мінських домовленостей", — заявив Путін.

Він також стверджує, що в 2022-му році Україна розпочала війну на півдні та сході України, що змусило Росію визнати "невизнані республіки".

Президент Росії вчергове заявив про домовленості в Стамбулі, які нібито спочатку були погоджені Україною, а потім Київ відмовився від них.

"І зараз відмовляються від завершення цього конфлікту мирними засобами. Ну все таки, знаємо про певні сигнали, у тому числі з боку київського режима про те, що вони готові вести якийсь діалог. Ми теж готові і хочемо завершити цей конфлікт мирними засобами на основі тих принципів, які були викладені мною в червні минулого року в МЗС РФ, і при усуненні першопричин, які привели до цієї кризи", — заявив Путін.

Ситуація на фронті — що заявив Путін

Російський президент зазначив, що отримав доповідь голови Генштаба ЗС РФ про ситуацію на фронті. За його словами, що після контрнаступу на території Курської області, ініціатива перейшла до рук ЗС РФ. Нібито по всіх напрямках російська армія просувається, а українські війська — відходять.

Путін заявив про окупацію Сіверська на Донеччині, а також пообіцяв, що найближчим часом ЗС РФ спробують захопити Лиман. Таким чином, за словами російського лідера, буде відкрита дорога на Слов'янськ.

Також Путін заявив, що нібито більше половини Костянтинівки в Донецькій області було захоплено.

Він розповів і про ситуацію в Покровську, де ЗСУ нібито намагаються повернути частину позицій і несуть серйозні втрати.

"Дуже важливою подією було взяття нами міста Красноармійськ (назва міста Покровськ до декомунізації — ред.). Тому що звідти відкриваються можливості. Це дуже хороший плацдарм для подальших операцій. І трохи північно-східніше місто Дімітров (назва міста Мирноград до декомунізації — ред.) — важливий плацдарм, повністю оточений. Наші війська, думаю, на даний момент часу 50% міста взяли під свій контроль. Противник не отримав команди та дозволу скласти зброю, і намагається вийти з оточення маленькими групами", — заявив Путін.

Натомість на Запорізькому напрямку росіяни нібито просуваються вперед, захоплюючи один населений пункт за іншим. Крім того, половина Гуляйполя, за словами Путіна, під контролем Росії.

Путін про Куп'янськ і візит Зеленського до міста

Президент Росії заявив, що не слідкує за "виступами Зеленського нібито з передової". За його словами, Куп'янськ перебуває під контролем ЗС РФ. Більше того, Путін стверджує, що там оточено 3,5 тисяч військових ЗСУ.

"Він же артист, і артист талановитий. Я без іронії це кажу. Ми знаємо його фільми в попередні часи. Тому тут нічого незвичайного немає. Кажуть, що стела зараз зовсім по-іншому виглядає. Але справа в іншому. Стела знаходиться від самого міста на відстані близько 1 км. Чому стояти на порозі, заходь в будинок", — заявив Путін.

За словами російського лідера, ЗСУ не мають стратегічних резервів, через що Київ може бути відкритий до "врегулювання".

"Впевнений, що до кінця поточного року ми будемо свідками нових успіхів наших збройних сил, наших бійців на лінії бойового зіткнення", — заявив Путін.

Постачання зброї та мобілізація до ЗС РФ

Президент РФ стверджує, що ЗС Росії мають більше дронів, ніж ЗСУ на всіх ділянках фронту. При цьому він пообіцяв державну підтримку всім тим, хто розробляє БпЛА для фронту.

Також він заявив про "велику хвилю добровольців" до лав армії Росії. За його словами, у 2025-му році понад 400 тисяч осіб підписали контракт з ЗС РФ.

При цьому оператори дронів нібито виконують бойові завдання навіть перебуваючи у відпустках.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський розповів про перебіг мирних перемовин зі США, зокрема щодо обговорення ключових питань, у яких є розбіжності між Києвом та Москвою.За його словами, США шукають компромісний варіант, який влаштовуватиме обидві сторони щодо питання виходу ЗСУ з Донеччини.

Раніше стало відомо, що колишній заступник керівника Адміністрації Президента РФ, політик Дмитро Козак був одним з тих, хто не побоявся виступити проти російського вторгнення в Україну, сказавши про це Володимиру Путіну. Зокрема він заявив, що готовий бути арештованим або розстріляним за непокору Путіну.