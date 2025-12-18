США шукають компроміси щодо Донбасу: натяків на відхід РФ від перемовин немає, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів про перебіг мирних перемовин, зокрема щодо обговорення ключових питань, у яких є розбіжності між Києвом та Москвою.

За його словами, вихід Сил оборони України з Донецької області залишається ключовою умовою росіян. Натомість для України ця вимога є неприйнятною. Тож нині США шукають компромісний варіант, який влаштовуватиме обидві сторони. Зеленського цитують "Новини. Live".

Президент зазначив, українська делегація нині вирушила на перемовини до США, де можуть взяти участь і європейські партнери. Там будуть обговорювати деталі мирного плану.

Ключові умови, які обговорюються

Серед питань, які обговорюються, — чисельність української армії, а також гарантії безпеки.

Зеленський наголосив, що чисельність ЗСУ має залишатися на рівні не менше 800 тисяч людей. Натомість гарантії безпеки мають містити пункт, подібний до п’ятої статті НАТО, а також містити чітке розуміння того, як партнери реагуватимуть у разі повторної агресії Росії.

Наразі фінальної версії мирного плану не існує. США ведуть діалог з Україною та Росією у різних форматах щодо різних питань, утім єдиного погодженого документа зараз немає.

Зокрема, два дні тому Зеленський спілкувався з Дональдом Трампом у Берліні в форматі брифінгу. Наступне спілкування президентів України та США очікується пілся фіналізації документів.

Росія не відмовляється від мирних перемовин

При цьому Зеленський заявив, що наразі немає ознак того, що Росія відмовиться від переговорів. Утім, якщо це станеться, то США та Європа повинні посилити Україну.

"Тому що це говорить, що одна сторона війни, а саме Росія, відмовилась від дипломатичного шляху. Значить, треба посилювати іншу, Україну. Посилювати. А це зброя, це санкції і це гроші. І це стосується і США, і Європи", — заявив Зеленський.

У той же час він підкреслив, що в Москві, на його думку, не хочуть завершувати війну.

Питання ЗАЕС

Зеленський вважає несправедливим позицію США щодо того, що Запорізька атомна електростанція повинна працювати під управлінням трьох сторін.

За його словами, проблема ЗАЕС полягає не тільки в постачанні електроенергії чи фінансуванні. Йдеться також про мілітаризацію станції росіянами, відсутність повноцінного доступу до води та електропостачання, безпеку об'єкта та питання забезпечення умов для роботи українського персоналу.

Президент наголосив і на необхідності відновити зруйновану росіянами Каховську ГЕС. Зокрема, важливо зрозуміти, хто фінансуватиме відбудову цього об'єкта.

Важливість репараційного кредиту

Зеленський попередив, що якщо Україна не отримає репараційний кредит від Євросоюза, то стане слабкою та вразливою. Тоді Путін може захотіти продовжити війну.

"Він (Путін, — ред.) розуміє, що ми будемо більш слабкішими і більш вразливими. І це абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку. Точно не захоче будь-якої дипломатії, будь-якого діалогу. Що будуть всі інші робити?" — наголосив глава держави.

Зеленський зазначив, що йдеться про 200 млрд євро російських активів, які заморожені в Євросоюзі. Це питання обговорювалось з американськими партнерами в Берліні. У США запевнили, що готові допомагати Україні.

"Водночас, репараційні гроші — це не тільки питання відбудови, це підтримка української армії і оборонне виробництво. Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийнято це рішення позитивно. Але якщо війна закінчиться,… то таке рішення щодо використання цих грошей буде направлено повністю на відбудову… А що стосується Сполучених Штатів Америки, окремо у них також є на території США менші гроші, 5 чи 5,5 млрд, але за них також треба боротися. І кожна копійка сьогодні дуже важлива для нас", — заявив Зеленський.

Напередодні стало відомо, що найближчими вихідними відбудетсья зустріч між посадовцями США та РФ у Маямі. Вона пройде за підсумками обговорень гарантій безпеки між Америкою, Україною та Європою, що відбулися нещодавно у німецькому Берліні.

А політолог Володимир Фесенко зазначає, що не варто очікувати миру до Різдва, та й взагалі швидкого миру. За його словами, з американцями Україна зможе домовитися майже з усіх питань, але Путіна ці компроміси точно не влаштують — він, як і раніше, впевнений, що може виграти війну.