США ищут компромиссы по Донбассу: намеков на отход РФ от переговоров нет, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе мирных переговоров, в частности по обсуждению ключевых вопросов, в которых есть разногласия между Киевом и Москвой.

По его словам, выход Сил обороны Украины из Донецкой области остается ключевым условием россиян. Зато для Украины это требование неприемлемо. Поэтому сейчас США ищут компромиссный вариант, который будет устраивать обе стороны. Зеленского цитируют "Новости. Live".

Президент отметил, украинская делегация сейчас отправилась на переговоры в США, где могут принять участие и европейские партнеры. Там будут обсуждать детали мирного плана.

Ключевые условия, которые обсуждаются

Среди вопросов, которые обсуждаются, — численность украинской армии, а также гарантии безопасности.

Зеленский отметил, что численность ВСУ должна оставаться на уровне не менее 800 тысяч человек. Зато гарантии безопасности должны содержать пункт, подобный пятой статье НАТО, а также содержать четкое понимание того, как партнеры будут реагировать в случае повторной агрессии России.

Відео дня

Сейчас финальной версии мирного плана не существует. США ведут диалог с Украиной и Россией в разных форматах по разным вопросам, впрочем единого согласованного документа сейчас нет.

В частности, два дня назад Зеленский общался с Дональдом Трампом в Берлине в формате брифинга. Следующее общение президентов Украины и США ожидается после финализации документов.

Россия не отказывается от мирных переговоров

При этом Зеленский заявил, что пока нет признаков того, что Россия откажется от переговоров. Впрочем, если это произойдет, то США и Европа должны усилить Украину.

"Потому что это говорит, что одна сторона войны, а именно Россия, отказалась от дипломатического пути. Значит, надо усиливать другую, Украину. Усиливать. А это оружие, это санкции и это деньги. И это касается и США, и Европы", — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в Москве, по его мнению, не хотят завершать войну.

Вопрос ЗАЭС

Зеленский считает несправедливой позицию США относительно того, что Запорожская атомная электростанция должна работать под управлением трех сторон.

По его словам, проблема ЗАЭС заключается не только в поставках электроэнергии или финансировании. Речь идет также о милитаризации станции россиянами, отсутствии полноценного доступа к воде и электроснабжению, безопасности объекта и вопросах обеспечения условий для работы украинского персонала.

Президент подчеркнул и необходимость восстановить разрушенную россиянами Каховскую ГЭС. В частности, важно понять, кто будет финансировать восстановление этого объекта.

Важность репарационного кредита

Зеленский предупредил, что если Украина не получит репарационный кредит от Евросоюза, то станет слабой и уязвимой. Тогда Путин может захотеть продолжить войну.

"Он (Путин, — ред.) понимает, что мы будем более слабыми и более уязвимыми. И это абсолютно понятно, что он точно не захочет дипломатического трека. Точно не захочет какой-либо дипломатии, какого-либо диалога. Что будут все остальные делать?" — подчеркнул глава государства.

Зеленский отметил, что речь идет о 200 млрд евро российских активов, которые заморожены в Евросоюзе. Этот вопрос обсуждался с американскими партнерами в Берлине. В США заверили, что готовы помогать Украине.

"В то же время, репарационные деньги — это не только вопрос восстановления, это поддержка украинской армии и оборонное производство. Мы готовы использовать эти деньги, если будет принято это решение положительно. Но если война закончится,... то такое решение по использованию этих денег будет направлено полностью на восстановление... А что касается Соединенных Штатов Америки, отдельно у них также есть на территории США меньшие деньги, 5 или 5,5 млрд, но за них также надо бороться. И каждая копейка сегодня очень важна для нас", — заявил Зеленский.

Накануне стало известно, что в ближайшие выходные состоится встреча между чиновниками США и РФ в Майами. Она пройдет по итогам обсуждений гарантий безопасности между Америкой, Украиной и Европой, которые состоялись недавно в немецком Берлине.

А политолог Владимир Фесенко отмечает, что не стоит ожидать мира до Рождества, да и вообще быстрого мира. По его словам, с американцами Украина сможет договориться почти по всем вопросам, но Путина эти компромиссы точно не устроят — он по-прежнему уверен, что может выиграть войну.