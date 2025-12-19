Путин назвал условия для мирных переговоров и похвастался наступлением ВС РФ (видео)

Президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ видит сигналы Украины вести диалог о завершении войны. В то же время пока Киев не готов обсуждать территориальные вопросы с Москвой.

По словам Путина, Россия тоже готова к проведению переговоров с Украиной. Об этом президент РФ сказал во время итоговой пресс-конференции, где он также отвечает на вопросы россиян. Его цитирует российский ТАСС.

В то же время он заявил, что переговоры должны быть на базе тезисов, которые были озвучены еще в 2024-м году. В частности, речь идет о:

Необходимость украинских войск быть полностью выведенными с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей;

Обязательства Украины не вступать в НАТО;

Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

"Напомню, с чего все началось. Началось с госпереворота в Украине в 2014-м году, и с обмана по поводу готовности к возможному решению всех проблем мирным путем по результату Минских договоренностей", — заявил Путин.

Он также утверждает, что в 2022-м году Украина начала войну на юге и востоке Украины, что заставило Россию признать "непризнанные республики".

Президент России в очередной раз заявил о договоренностях в Стамбуле, которые якобы сначала были согласованы Украиной, а потом Киев отказался от них.

"И сейчас отказываются от завершения этого конфликта мирными средствами. Ну все таки, знаем об определенных сигналах, в том числе со стороны киевского режима о том, что они готовы вести какой-то диалог. Мы тоже готовы и хотим завершить этот конфликт мирными средствами на основе тех принципов, которые были изложены мной в июне прошлого года в МИД РФ, и при устранении первопричин, которые привели к этому кризису", — заявил Путин.

Ситуация на фронте — что заявил Путин

Российский президент отметил, что получил доклад главы Генштаба ВС РФ о ситуации на фронте. По его словам, что после контрнаступления на территории Курской области, инициатива перешла в руки ВС РФ. Якобы по всем направлениям российская армия продвигается, а украинские войска — отходят.

Путин заявил об оккупации Северска в Донецкой области, а также пообещал, что в ближайшее время ВС РФ попытаются захватить Лиман. Таким образом, по словам российского лидера, будет открыта дорога на Славянск.

Также Путин заявил, что якобы больше половины Константиновки в Донецкой области было захвачено.

Он рассказал и о ситуации в Покровске, где ВСУ якобы пытаются вернуть часть позиций и несут серьезные потери.

"Очень важным событием было взятие нами города Красноармейск (название города Покровск до декоммунизации — ред.). Потому что оттуда открываются возможности. Это очень хороший плацдарм для дальнейших операций. И чуть северо-восточнее город Димитров (название города Мирноград до декоммунизации — ред.) — важный плацдарм, полностью окруженный. Наши войска, думаю, на данный момент времени 50% города взяли под свой контроль. Противник не получил команды и разрешения сложить оружие, и пытается выйти из окружения маленькими группами", — заявил Путин.

Зато на Запорожском направлении россияне якобы продвигаются вперед, захватывая один населенный пункт за другим. Кроме того, половина Гуляйполя, по словам Путина, под контролем России.

Путин о Купянске и визите Зеленского в город

Президент России заявил, что не следит за "выступлениями Зеленского якобы с передовой". По его словам, Купянск находится под контролем ВС РФ. Более того, Путин утверждает, что там окружено 3,5 тысяч военных ВСУ.

"Он же артист, и артист талантливый. Я без иронии это говорю. Мы знаем его фильмы в предыдущие времена. Поэтому здесь ничего необычного нет. Говорят, что стела сейчас совсем по-другому выглядит. Но дело в другом. Стела находится от самого города на расстоянии около 1 км. Зачем стоять на пороге, заходи в дом", — заявил Путин.

По словам российского лидера, ВСУ не имеют стратегических резервов, из-за чего Киев может быть открыт к "урегулированию".

"Уверен, что до конца текущего года мы будем свидетелями новых успехов наших вооруженных сил, наших бойцов на линии боевого соприкосновения", — заявил Путин.

Поставки оружия и мобилизация в ВС РФ

Президент РФ утверждает, что ВС России имеют больше дронов, чем ВСУ на всех участках фронта. При этом он пообещал государственную поддержку всем тем, кто разрабатывает БпЛА для фронта.

Также он заявил о "большой волне добровольцев" в ряды армии России. По его словам, в 2025-м году более 400 тысяч человек подписали контракт с ВС РФ.

При этом операторы дронов якобы выполняют боевые задачи даже находясь в отпусках.

Напомним, ранее Владимир Зеленский рассказал о ходе мирных переговоров с США, в частности по обсуждению ключевых вопросов, в которых есть разногласия между Киевом и Москвой. По его словам, США ищут компромиссный вариант, который будет устраивать обе стороны по вопросу выхода ВСУ из Донецкой области.

Ранее стало известно, что бывший заместитель руководителя Администрации Президента РФ, политик Дмитрий Козак был одним из тех, кто не побоялся выступить против российского вторжения в Украину, сказав об этом Владимиру Путину. В частности он заявил, что готов быть арестованным или расстрелянным за неповиновение Путину.