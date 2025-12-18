"Готов быть расстрелянным": как помощник Путина Козак выступал против войны, — NYT

Бывший заместитель руководителя Администрации Президента РФ, политик Дмитрий Козак был одним из тех, кто не побоялся выступить против российского вторжения в Украину, сказав об этом Владимиру Путину.

В сентябре 2025-го года Козак подал в отставку со своей должности. Издание The New York Times рассказывает историю неповиновения российскому президенту.

На второй день полномасштабной войны Владимир Путин приказал Козаку требовать капитуляции Украины. Впрочем тот отказался, сославшись на то, что не знает, чего российский президент хочет достичь, начав вторжение.

Более того, когда страсти между ними закипели, Козак заявил, что готов к тому, чтобы быть арестованным или застреленным за свое неповиновение.

Впоследствии стало известно, что Путин включил громкоговоритель, из-за чего чиновники смогли услышать редкий момент неповиновения российскому президенту.

Відео дня

В отставку Козак подал в сентябре 2025-го, через месяц после того, как появилась информация о том, что он выступает против войны. После этой публикации информацию об оппозиционных взглядах к войне Козака подтвердили еще шестеро собеседников журналистов.

В то же время они утверждают, что его позицию разделяют многие представители бизнеса и культуры, а также другие чиновники. В частности, новая волна недовольства действиями Путина возникла на фоне отказа завершать войну на выгодных условиях, предложенных президентом США Дональдом Трампом.

Путь Казака к должности

Дмитрий Козак знает Владимира Путина уже 30 лет. В 1990-х оба работали в мэрии Санкт-Петербурга. Многие считают, что именно из-за личных связей Козак находится в безопасности. Кроме того, он не говорит публично о своей критике войны.

Перед этим в 1978-1980 годах учился в Винницком политехническом институте.

В 1998-м он стал вице-губернатором Санкт-Петербурга. А уже в 1999 стал руководителем Аппарата Правительства России, министром Российской Федерации.

В разные годы занимал различные должности в правительстве РФ и администрации российского президента. А в 2008-м году именно Козак стал ответственным за организацию Олимпийских игр-2014, которые прошли в Сочи.

С 2014-го года возросла его роль в вопросе войны с Украиной — он был "куратором" со стороны правительства по вопросу Крыма. А в 2020-м он стал заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации. На этой должности он занимался вопросами интеграции на постсоветском пространстве и отношениями с Украиной. В частности, Козак стал новым переговорщиком от России в "нормандской четверке".

Конфликт с Путиным перед полномасштабным вторжением

21 февраля 2022-го года в России проходило заседание Совета безопасности, которое транслировалось по телевидению. В частности, на нем обсуждался вопрос признания независимости так называемых "Л/ДНР", что стало формальным поводом для вторжения в Украину.

Козак тоже выступал на этом заседании, объясняя, что переговоры с Украиной ни к чему не приводят. Он хотел добавить еще что-то, но Путин перебил его, и Козаку лишь осталось сказать, что об этом вопросе они поговорят отдельно.

Именно Козак вел переговоры с Украиной и США, в том числе 8-часовой раунд переговоров в Париже, который "послал позитивные сигналы", как говорили в Украине. Украинские и американские чиновники, знакомые с ходом тех переговоров, рассказали, что Козак действительно стремился к дипломатическому решению ситуации, а не пытался затягивать время.

Более того, накануне полномасштабного вторжения Козак разработал меморандум, где рассказал, какими могут быть негативные последствия полномасштабной войны для России. Одним из пунктов меморандума было предупреждение о возможном вступлении Швеции и Финляндии в НАТО.

На закрытой части Совбеза РФ Козак тоже был тем, кто пытался предупредить руководство России о негативных последствиях. В частности, он предсказал, что украинцы будут сопротивляться, санкции против экономики будут суровыми, а геополитическое положение пострадает.

Впоследствии чиновник повторил свои опасения еще дважды — перед Путиным и постоянными членами Совбеза, а также в формате тет-а-тет с президентом России.

"Что это?" — спросил господин Путин у господина Козака, по словам двух людей, близких к господину Козаку, — "Почему вы против этого?"

Господин Козак, по словам источников, не пошевелился с места. Это был последний раз, когда они разговаривали перед тем, как Россия начала бомбардировку Киева рано утром 24 февраля.

Первые дни полномасштабной войны

В первый день полномасштабной войны появилась информация о звонке Дмитрия Козака главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Якобы тогда российский чиновник требовал капитуляции Украины. Сам чиновник РФ утверждает, что это именно Ермак позвонил ему, и в ответ услышал готовность работать над завершением войны путем переговоров.

Во второй день вторжения Козак обсуждал с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией возможное соглашение о прекращении войны. Арахамия представлял Украину на переговорах с РФ. В частности, предложение предусматривало гарантию безопасности Украины Россией и вывод войск из всех частей Украины, кроме Крыма и Донбасса.

25 февраля вечером о ходе этих переговоров было сообщено Путину. Впрочем, российский президент возмутился тем, что Козак превысил свои полномочия, обсуждая территориальные вопросы. Вместо этого он хотел, чтобы российский переговорщик давил на Украину относительно капитуляции.

Реакция Козака была негативная — он заявил, что не может вести переговоры, если не знает конечных целей России. Именно во время этого разговора господин Козак сказал господину Путину, что его готовы арестовать или расстрелять за отказ.

Впрочем, в конце разговора он согласился позвонить Арахамии, и заявить о требовании к Украине капитулировать. Путин молча слушал разговор, во время которого украинский переговорщик отказался от предложения РФ.

26 февраля первый заместитель руководителя администрации господина Путина Сергей Кириенко позвонил Козаку и сообщил, что переговоры России с Украиной теперь возглавит другой представитель Кремля, Владимир Мединский.

В тот же день Мединский вместе с российским олигархом Романом Абрамовичем приехали в гости к Козаку, и рассказали, что отправляются в Беларусь на переговоры с Украиной. Впрочем они могут обсуждать только вопросы гарантий безопасности, а не территориальные вопросы.

Козак и Путин сохранили связи

Хотя роль Козака в мирных переговорах с Украиной не будет такой же, он не полностью потерял свое влияние на политический строй РФ. Ему оставили его рабочий кабинет в Администрации президента, где проходили его встречи со специальными представителями западных стран. На этих встречах обсуждались мирные планы. При этом Козак уверял, что поддерживает контакты с Путиным, и давал понять, что президент РФ был осведомлен о ходе этих разговоров.

Более того — Путин предложил Козаку внести предложения по улучшению экономического климата в России. В меморандуме, предложенном Козаком, говорилось о необходимости завершить войну, провести переговоры с Украиной и провести либерализацию внутренних реформ. Господин Козак предложил сделать российскую судебную систему независимой от фактического надзора за правоохранительными органами.

Некоторые люди, близкие к Козаку, были удивлены не только содержанием этих предложений, но и тем, как он делился ими вне стен Кремля. По их мнению, политик обеспокоен своим наследием и пытается дистанцироваться от господина Путина.

В то же время Козак продолжает демонстрировать лояльность к Путину, воздерживаясь от любой публичной критики. Российский президент также дает понять, что имеет определенную лояльность к нему.

В частности, Козак неоднократно ездил в Израиль для лечения, а также в Турцию и Объединенные Арабские Эмираты. Это было признаком неизменного доверия господина Путина, учитывая ограничения, которые он установил на поездки чиновников во время войны.

В сентябре Путин спокойно принял отставку господина Козака, хотя обычно он пытается оставить лояльных высокопоставленных чиновников на других должностях, не позволяя им покидать государственную службу.

Наследие господина Козака остается неразрывно связанным с наследием господина Путина, резюмирует издание.

Напомним, что 18 сентября Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с занимаемой должности.

Этому предшествовал материал NYT, где говорилось о том, что Козак разочаровал Путина, потому что четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой

На его место пришел Сергей Кириенко, который за 10 лет вошел в число "бояр" — ближайшего окружения Путина. Аналитик Игар Тышкевич предупреждает, что это свидетельствует о возможной попытке раскачки постсоветского пространства. Где кроме Грузии и Молдовы, внимание уделят Казахстану, Кыргызстану, Армении. И естественно Беларуси.