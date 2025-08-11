В ближайшем окружении Путина появился первый сторонник окончания войны с Украиной, — NYT

Один из ближайших и древнейших соратников президента России Владимира Путина, который сейчас занимает должность заместителя главы его администрации — Дмитрий Козак откровенно, но не публично выступает против продолжения войны с Украиной.

Он якобы передал Путину предложение о прекращении боев и проведении мирных переговоров, пишет The New York Times.

"Говорят, что Козак разочаровал Путина, потому что Козак четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой", — говорится в материале.

Источники издания сообщили, что накануне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Козак советовал Путину не делать этого и предупреждал об ужасных последствиях этой идеи, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины.

Также утверждается, что весной 2022 года Путин отклонил проект мирного соглашения с Украиной, который Козак якобы предварительно согласовал с Киевом.

Кроме того, Козак якобы призвал Путина провести внутренние реформы:

передать российские силовые структуры под надзор правительства;

и создать независимую судебную систему.

Журналисты подчеркнули, что настояния Козака вряд ли повлияют на Путина, который в основном окружен людьми, которые подпитывают его жесткие требования к Украине. Тем более, что сам Козак пока почти ни за что не отвечает, поскольку многие его полномочия перешли к Сергею Кириенко.

"Но это отражает разочарование, которое охватывает часть московской элиты, из-за нежелания Путина идти на компромиссы в войне и все более неконтролируемую власть служб безопасности", — отмечается в материале NYT.

