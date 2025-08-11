В найближчому оточенні Путіна з'явився перший прихильник закінчення війни з Україною, — NYT

Один з найближчих та найдавніших соратників президента Росії Володимира Путіна, який наразі обіймає посаду заступника глави його адміністрації — Дмитро Козак відверто, але не публічно виступає проти продовження війни з Україною.

Related video

Він нібито передав Путіну пропозицію про припинення боїв і проведення мирних переговорів, пише The New York Times.

"Кажуть, що Козак розчарував Путіна, бо Козак чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою", — йдеться у матеріалі.

Джерела видання повідомили, що напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Козак радив Путіну не робити цього та попереджав про жахливі наслідки цієї ідеї, прогнозуючи запеклий опір України.

Також стверджується, що навесні 2022 року Путін відхилив проєкт мирної угоди з Україною, який Козак нібито попередньо погодив з Києвом.

Крім того, Козак нібито закликав Путіна провести внутрішні реформи:

передати російські силові структури під нагляд уряду;

та створити незалежну судову систему.

Журналісти підкреслили, що наполягання Козака навряд вплинуть на Путіна, який здебільшого оточений людьми, які підживлюють його жорсткі вимоги до України. Тим паче, що сам Козак наразі майже ні за що не відповідає, оскільки багато його повноважень перейшли до Сергія Кирієнка.

"Але це відображає розчарування, яке охоплює частину московської еліти, через небажання Путіна йти на компроміси у війні та дедалі більш неконтрольовану владу служб безпеки", — наголошується у матеріалі NYT.

Нагадаємо, ЗМІ дізнались, чому насправді Путін погодився зустрітись з Трампом на Алясці.

9 серпня Трамп заявив, що незабаром відбудеться обмін територіями в Україні.