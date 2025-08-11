"Не имеет стимула": СМИ узнали, почему на самом деле Путин согласился встретиться с Трампом на Аляске

Президент России Владимир Путин согласился встретиться с президентом США Дональдом Трампом из-за того, что опасаются, что американский лидер полностью в нем разочаруется.

Президент РФ не планирует отказываться от своих территориальных амбиций или рассматривать неблагоприятные для себя условия мира, пишет Financial Times.

Выбор штата Аляска для встречи также удобен для Путина, ведь эта территория в XIX веке во времена императора Александра IІ была продана США.

"Это место свидетельствует как напоминание, что национальные границы не являются неизменными, а земля может быть валютой для государственного управления", — говорится в материале.

Аналитики считают, что ни баланс сил на поле боя, ни бюджетные ограничения не повлияют на решение российского президента сократить свои максималистские территориальные амбиции или рассматривать неблагоприятные условия мира.

Вместо этого Путин сосредотачивается на поддержке открытого диалога с Трампом, чтобы разочарование американского президента в отношении Москвы не начало стоить дорого.

"Путин не имеет стимула прекращать войну сейчас. Для него важно удерживать внимание Трампа", — пояснила сотрудница Центра Карнеги "Россия-Евразия" Александра Прокопенко.

В то же время профессор российской политики в Кингс-Колледже Лондона Сэм Грин подчеркнул, что встреча на Аляске является следствием того, что и Путин, и Трамп "загнали себя в тупик".

По словам Грина, Путин никогда не собирался объявлять о сделке в сроки, определенные Трампом, чтобы не демонстрировать слабость под давлением, а Трамп был обеспокоен перспективой введения санкций, которые в конечном итоге могут оказаться неэффективными и "во второй раз продемонстрировать слабость".

"Тот факт, что Путин едет в США не как узник, что он превратился из объекта разочарования в желанного гостя, и что встреча происходит без украинцев и европейцев — все это является дипломатической победой", — подчеркнул Грин.

А санкции, введенные западными партнерами Украины, в том числе и США, не могут изменить позицию главы Кремля.

"Для Путина угроза санкций является симптомом разочарования Трампа. Путин больше обеспокоен растущим разочарованием Трампа, чем влиянием новых санкций", — подытожил эксперт по российской экономике Немецкого института международных отношений и безопасности (SWP) Янис Клуге.

Напомним, 9 августа Дональд Трамп сообщил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске.

В этот же день Трамп заявил, что вскоре состоится обмен территориями в Украине.