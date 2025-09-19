Путин уволил чиновника из ближайшего окружения, который был сторонником окончания войны с Украиной (документ)
Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с занимаемой должности.
Указ подписан 18 сентября 2025 года, следует из документа, обнародованного российским пропагандистским изданием ТАСС.
Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил российским пропагандистам, что Козак подал в отставку по собственному желанию.
Стоит отметить, что в августе издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорилось о том, что в ближайшем окружении Путина появился первый сторонник окончания войны с Украиной. Журналисты указали, что этим чиновником был именно Дмитрий Козак.
Источники издания сообщили, что накануне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Козак советовал Путину не делать этого и предупреждал об ужасных последствиях этой идеи, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины.
Также утверждается, что весной 2022 года Путин отклонил проект мирного соглашения с Украиной, который Козак якобы предварительно согласовал с Киевом.
Этими действиями Козак якобы разочаровал Путина, потому что четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой.
Напомним, 18 сентября в ISW сообщили, что в отставку ушел топ-соратник Путина, который выступал за мир с Украиной.
Фокус также писал о том, что Дмитрий Козак в день начала полномасштабного вторжения в Украину звонил Андрею Ермаку. Последний якобы обругал Козака и повесил трубку.