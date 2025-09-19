Поддержите нас UA
Путин уволил чиновника из ближайшего окружения, который был сторонником окончания войны с Украиной (документ)

Путин подписал указ об увольнении Дмитрия Козака
Владимир Путин и Дмитрий Козак | Фото: Відкриті джерела

Президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака с занимаемой должности.

Указ подписан 18 сентября 2025 года, следует из документа, обнародованного российским пропагандистским изданием ТАСС.

Указ Путина об увольнении Дмитрия Козака
Фото: ТАСС

Перед этим представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил российским пропагандистам, что Козак подал в отставку по собственному желанию.

Стоит отметить, что в августе издание The New York Times обнародовало материал, в котором говорилось о том, что в ближайшем окружении Путина появился первый сторонник окончания войны с Украиной. Журналисты указали, что этим чиновником был именно Дмитрий Козак.

Источники издания сообщили, что накануне полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину Козак советовал Путину не делать этого и предупреждал об ужасных последствиях этой идеи, прогнозируя ожесточенное сопротивление Украины.

Также утверждается, что весной 2022 года Путин отклонил проект мирного соглашения с Украиной, который Козак якобы предварительно согласовал с Киевом.

Этими действиями Козак якобы разочаровал Путина, потому что четко дал понять, что считает вторжение в Украину ошибкой.

Напомним, 18 сентября в ISW сообщили, что в отставку ушел топ-соратник Путина, который выступал за мир с Украиной.

Фокус также писал о том, что Дмитрий Козак в день начала полномасштабного вторжения в Украину звонил Андрею Ермаку. Последний якобы обругал Козака и повесил трубку.