Выдавили или совесть замучила: в отставку ушел топ-соратник Путина, выступавший за мир с Украиной, — ISW

Уход заместителя главы администрации Кремля Дмитрия Козака, одного из ближайших соратников российского президента Владимира Путина, со своего поста вызвал множество домыслов и пересудов. Он стал одним из первых высокопоставленных чиновников, который уходит якобы из-за несогласия с нынешним курсом властей.

Related video

Как пишет Институт изучения войны (ISW), одним из первых об отставке 66-летнего Козака сообщило росСМИ РБК. По информации ресурса, он ушел со своего поста в прошлые выходные (13-14 сентября) и сейчас рассматривает варианты перехода в бизнес.

Также его отставку подтвердил российский политолог Аркадий Дубнов. В своем посте на Facebook он написал, что теперь вотчину Козака будет курировать первый замглавы АП Сергей Кириенко.

Ссылаясь на ряд свидетельств, Дубнов пишет, что Козак якобы тяготился своей причастностью к происходящему и видимо, счел необходимым покинуть государственную службу, несмотря на то, что ему якобы сулили должность постпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

"Когда информация об уходе Козака из Кремля будет подтверждена официально, это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по своей воле выходит столь высокопоставленный чиновник", – добавил политолог.

Фото: Скриншот

В свою очередь блогер Иван Преображенский не верит в столь чистые порывы ближайшего соратника российского президента и объясняет это борьбой за власть. Еще в конце августа он отмечал, что Кириенко "выдавил" излишне миролюбивого Козака из АП.

По его словам, тот вначале отобрал у него Украину, потом "вторгся" в Абхазию и выбрал там "своего" как бы "президента". Последней каплей стала Молдова. С российской стороны Козак курировал референдум о желании вступить в ЕС и выборы президента, то приближающиеся парламентские выборы, на которых у пророссийских сил были надежды уверенно победить, курируют уже люди Сергея Кириенко.

"Что касается Козака, то он с Путиным с из бандитских девяностых из криминального Питера, верный соратник и непотопляем. Его не уволят, а перебросят куда-нибудь, скорее всего, в отстойник – на тихую синекуру… почетная пенсия для Козака, который выступал против военного полномасштабного нападения на Украину в 2022 году, все же более вероятный вариант", – уверен автор.

Дмитрий Козак: что о нем известно

Дмитрий Козак – этнический украинец. Он родился в селе Бандурово Гайворонского района Кировоградской области.

Козак был близким соратником Путина еще с начала 1990-х, с момента появления нынешнего президента в команде питерского мэра Анатолия Собчака. В 2020 году, после 12 лет работы вице-премьером, он перешел в АП, где курировал отношения со странами СНГ.

Он стал единственным участником заседания Совета Безопасности 21 февраля 2022 года, кто выступил против начала полномасштабного вторжения в Украину. Политик выступил посредником в сделке с Украиной в начале войны, которая предотвратила бы ее членство в НАТО, но Путин отклонил ее, поскольку намеревался оккупировать украинские территории.

10 августа The New York Times со ссылкой на западные и российские источники сообщило, что Козак потерял свое влияние в Кремле после того, как посоветовал президенту в последние несколько месяцев немедленно прекратить боевые действия на Украине, начать мирные переговоры и сократить полномочия российских спецслужб.

"Решение Путина вытеснить из своего ближайшего окружения высокопоставленного кремлевского чиновника после выражения им желания положить конец войне на Украине, еще раз свидетельствует о том, что Путин и его советники объединяются вокруг своей приверженности продолжению войны в Украине и максималистских военных требований Путина", – считают в ISW.

29 августа глава Кремля подписал указ об упразднении Департамента администрации президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и Департамента приграничного сотрудничества, которые курировал Козак.

Напомним, Дмитрий Козак в день начала полномасштабной войны с Украиной звонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Последний якобы обругал Козака и повесил трубку.

Ранее сообщалось, что, по заверениям Кремля, война в Украине скоро не закончится.