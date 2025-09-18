Видавили чи совість замучила: у відставку пішов топ-соратник Путіна, який виступав за мир з Україною, — ISW

Відхід заступника глави адміністрації Кремля Дмитра Козака, одного з найближчих соратників російського президента Володимира Путіна, зі своєї посади викликав безліч домислів і пересудів. Він став одним із перших високопоставлених чиновників, який іде нібито через незгоду з нинішнім курсом влади.

Related video

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), одним із перших про відставку 66-річного Козака повідомило росЗМІ РБК. За інформацією ресурсу, він пішов зі своєї посади минулими вихідними (13-14 вересня) і зараз розглядає варіанти переходу в бізнес.

Також його відставку підтвердив російський політолог Аркадій Дубнов. У своєму пості на Facebook він написав, що тепер вотчину Козака курируватиме перший заступник глави АП Сергій Кирієнко.

Посилаючись на низку свідчень, Дубнов пише, що Козак нібито обтяжувався своєю причетністю до того, що відбувається, і, мабуть, визнав за необхідне залишити державну службу, незважаючи на те, що йому нібито обіцяли посаду постпреда президента в Північно-Західному федеральному окрузі.

"Коли інформацію про відхід Козака з Кремля буде підтверджено офіційно, це стане унікальним прецедентом в історії путінської вертикалі влади, з якої з власної волі виходить настільки високопоставлений чиновник", — додав політолог.

Фото: Скриншот

Зі свого боку блогер Іван Преображенський не вірить у настільки чисті пориви найближчого соратника російського президента і пояснює це боротьбою за владу. Ще наприкінці серпня він зазначав, що Кирієнко "видавив" надмірно миролюбного Козака з АП.

За його словами, той спочатку відібрав у нього Україну, потім "вторгся" в Абхазію і вибрав там "свого" нібито "президента". Останньою краплею стала Молдова. З російського боку Козак займався референдумом про бажання вступити в ЄС і виборами президента, то парламентські вибори, що наближаються, на яких проросійські сили мали надії впевнено перемогти, курують уже люди Сергія Кирієнка.

"Що стосується Козака, то він із Путіним із бандитських дев'яностих із кримінального Пітера, вірний соратник і непотоплюваний. Його не звільнять, а перекинуть куди-небудь, найімовірніше, у відстійник — на тиху синекуру... почесна пенсія для Козака, який виступав проти військового повномасштабного нападу на Україну 2022 року, все ж таки ймовірніший варіант", — упевнений автор.

Дмитро Козак: що про нього відомо

Дмитро Козак — етнічний українець. Він народився в селі Бандурове Гайворонського району Кіровоградської області.

Козак був близьким соратником Путіна ще з початку 1990-х, з моменту появи нинішнього президента в команді пітерського мера Анатолія Собчака. 2020 року, після 12 років роботи віцепрем'єром, він перейшов в АП, де курирував відносини з країнами СНД.

Він став єдиним учасником засідання Ради Безпеки 21 лютого 2022 року, хто виступив проти початку повномасштабного вторгнення в Україну. Політик виступив посередником в угоді з Україною на початку війни, яка запобігла б її членству в НАТО, але Путін відхилив її, оскільки мав намір окупувати українські території.

10 серпня The New York Times із посиланням на західні та російські джерела повідомило, що Козак втратив свій вплив у Кремлі після того, як порадив президенту протягом останніх кількох місяців негайно припинити бойові дії в Україні, почати мирні переговори і скоротити повноваження російських спецслужб.

"Рішення Путіна витіснити зі свого найближчого оточення високопоставленого кремлівського чиновника після висловлення ним бажання покласти край війні в Україні, ще раз свідчить про те, що Путін і його радники об'єднуються навколо своєї прихильності до продовження війни в Україні та максималістських військових вимог Путіна", — вважають в ISW.

29 серпня глава Кремля підписав указ про скасування Департаменту адміністрації президента з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами та Департаменту прикордонного співробітництва, які курирував Козак.

Нагадаємо, Дмитро Козак у день початку повномасштабної війни з Україною телефонував голові Офісу президента України Андрію Єрмаку. Останній нібито вилаяв Козака і повісив слухавку.

Раніше повідомлялося, що, за запевненнями Кремля, війна в Україні скоро не закінчиться.