Козаку нагрубили: у день початку війни з Україною Єрмаку дзвонили з Кремля, — ЗМІ

За даними журналістів, глава Офісу президента не одразу взяв у руки телефон. Дмитро Козак хрипким голосом просив Збройні Сили України здатися, але отримав різку відповідь.

Глава адміністрації президента Росії Дмитро Козак у день початку повномасштабної війни з Україною дзвонив главі Офісу президента України Андрію Єрмаку. Про це йдеться в статті американської газети The Washington Post.

Спочатку голова ОП не міг змусити себе взяти телефон до рук, але Козак продовжував дзвонити.

"Єрмак відповів. Він почув хрипкий голос Дмитра Козака, заступника глави адміністрації Кремля, який народився в Україні, але давно ввійшов у найближче оточення (президента Росії Володимира) Путіна. Козак сказав, що українцям настав час здаватися", — розповіли журналісти.

[ + – ] Єрмак вилаяв Козака та повісив слухавку

Єрмак, за даними авторів, вилаяв Козака та повісив слухавку.

Вашингтон сумнівався в поведінці Києва

Високопоставлений представник міністерства оборони США в спілкуванні з The Washington Post сказав, що Вашингтон володів більшою інформацією про план вторгнення Росії, ніж план оборони Збройних Сил України.

Американські військові сумнівалися в тому, як поведеться Київ. Українські військові побоювалися ділитися планами війни, а їхнє політичне керівництво применшувало ймовірність повномасштабних бойових дій, сказав один із американських чиновників.

Нагадаємо, що прохання про капітуляцію озвучували й білоруські соратники російських загарбників. Глава Міноборони Білорусі Віктор Хренін 26 лютого дзвонив українському колегі Олексію Резнікову та пропонував ЗСУ здатися в обмін на припинення боїв.

Міноборони України 24 серпня запропонувало Росії підписати документ про капітуляцію, поки ворожу армію не повністю знищено. За пів року війни українські військові вбили понад 45 тисяч окупантів.

Колишній командувач об'єднаного командування НАТО Бен Годжес заявляв, що Москва розглядає варіант капітуляції у війні проти України.