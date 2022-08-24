Козаку нагрубили: в день начала войны с Украиной Ермаку звонили из Кремля, — СМИ

По сведениям журналистов, глава Офиса президента не сразу взял в руки телефон. Дмитрий Козак хриплым голосом просил Вооруженные силы Украины сдаться, но получил резкий ответ.

Глава администрации президента России Дмитрий Козак в день начала полномасштабной войны с Украиной звонил главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Об этом сказано в статье американской газеты The Washington Post. —

Сначала глава ОП не мог заставить себя взять телефон в руки, но Козак продолжал звонить.

"Ермак ответил. Он услышал хриплый голос Дмитрия Козака, заместителя главы администрации Кремля, родившегося в Украине, но давно вошедшего в ближайшее окружение (президента России Владимира) Путина. Козак сказал, что украинцам пора сдаваться", – рассказали журналисты.

[ + – ] Ермак обругал Козака и повесил трубку

Ермак, по сведениям авторов, обругал Козака и повесил трубку.

Вашингтон сомневался в поведении Киева

Высокопоставленный представитель министерства обороны США в общении с The Washington Post сказал, что Вашингтон владел большей информацией о плане вторжения России, чем о плане обороны Вооруженных сил Украины.

Американские военные сомневались в том, как поведет себя Киев. Украинские военные опасались делиться планами войны, а их политическое руководство преуменьшало вероятность полномасштабных боевых действий, сказал один из американских чиновников.

Напомним, что просьбу о капитуляции озвучивали и беларусские соратники российских захватчиков. Глава Минобороны Беларуси Виктор Хренин 26 февраля звонил украинскому коллеге Алексею Резникову и предлагал ВСУ сдаться в обмен на прекращение боев.

Минобороны Украины 24 августа предложило России подписать документ о капитуляции, пока еще вражеская армия не полностью уничтожена. За полгода войны украинские военные убили более 45 тысяч оккупантов.

Бывший командующий объединенного командования НАТО Бен Ходжес заявлял, что Москва рассматривает вариант капитуляции в войне против Украины.