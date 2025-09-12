Пресс-секретарь кремлевского главы Путина Дмитрий Песков заявил, что быстрого окончания войны с Украиной ожидать не стоит. При этом он сослался на президента США Дональда Трампа, — мол, тот тоже недооценивал ситуацию.

Related video

Трамп надеялся, что войну можно будет закончить за считанные часы или дни, а потом изменил свое мнение, приводит слова Пескова пропагандистский ресурс РИА Новости. Нельзя "носить розовые очки" и ждать быстрых результатов, сказал спикер Путина.

В то же время Песков утверждает, что Россия якобы сохраняет готовность на пути к поискам мирного урегулирования. Однако сейчас "наблюдается пауза" в контактах РФ и Украины на уровне переговорных групп. По его словам, прогрессу "мешают европейцы".

Комментируя учения "Запад-2025", которые Россия и Беларусь проведут вместе, Песков заявил, что они не представляют угрозы странам Европы.

Однако заметим, что накануне этих учений, 10 сентября, Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. К тому же, стало известно, что Россия готовила атаки дронов на Польшу еще с июля и заранее к ним готовилась.

Также Фокус сообщал, что НАТО ищет другие варианты уничтожения российских дронов. Сбивать такие беспилотники западными ракетами оказалось невыгодно: стоимость БпЛА составляет всего несколько тысяч евро, а запуск ракеты обходится в более чем 400 тысяч евро.

При этом Польша все равно считает сбитие российских дронов общим успехом НАТО. В пресс-службе президента Польши Кароля Навроцкого заявили, что события 10 сентября доказали готовность защищать восточный фланг Альянса.