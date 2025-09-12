Прессекретар кремлівського очільника Путіна Дмитро Пєсков заявив, що швидкого закінчення війни з Україною очікувати не варто. При цьому він послався на президента США Дональда Трампа, – мовляв, той теж недооцінював ситуацію.

Трамп сподівався, що війну можна буде закінчити за лічені години або дні, а потім змінив свою думку, наводить слова Пєскова пропагандистський ресурс РИА Новости. Не можна "носити рожеві окуляри" і чекати швидких результатів, сказав речник Путіна.

Водночас Пєсков стверджує, шо Росія нібито зберігає готовність на шляху до пошуків мирного врегулювання. Проте наразі "спостерігається пауза" у контактах РФ та України на рівні переговорних груп. За його словами, прогресу "заважають європейці".

Коментуючи навчання "Запад-2025", які Росія і Білорусь проведуть разом, Пєсков заявив, що вони не становлять загрози країнам Європи.

Проте зауважимо, що напередодні цих навчань, 10 вересня, Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. До того ж, стало відомо, що Росія готувала атаки дронів на Польщу ще з липня і заздалегідь до них готувалася.

Також Фокус повідомляв, що НАТО шукає інші варіанти знищення російських дронів. Збивати такі безпілотники західними ракетами виявилося невигідно: вартість БпЛА становить лише кілька тисяч євро, а запуск ракети обходиться у понад 400 тисяч євро.

При цьому Польща все одно вважає збиття російських дронів спільним успіхом НАТО. У пресслужбі президента Польщі Кароля Навроцького заявили, шо події 10 вересня довели готовність захищати східний фланг Альянсу.