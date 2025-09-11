"Важливий сигнал для Путіна": Польща вважає збиття російських дронів спільним успіхом НАТО

Збиття безпілотників над територією країни-члена НАТО – це видатна подія, адже це сталося вперше в історії Альянсу. Про це заявили у пресслужбі президента Польщі Кароля Навроцького.

Related video

Речник Навроцького Рафал Лешкевич навіть назвав це важливим сигналом для очільника Кремля Путіна, передає RMF FM. На думку Лешкевича, події 10 вересня довели готовність захищати східний фланг НАТО.

Також Рафал Лешкевич наголосив на тому, що системи повітряного захисту спрацювали, – хоча визнав, що таке безперешкодне вторгнення російських дронів до повітряного простору Польщі "викликає занепокоєння".

За інформацією оборонного відомства Польщі, Франція і Велика Британія мають наміри перекинути до країни свої винищувачі Rafale і Eurofighter.

А очільник польського МЗС Радослав Сікорський у інтерв’ю тому самому мовнику RMF FM висловив сподівання, що відповідь НАТО на порушення польського повітряного простору утримає Росію від подальшої ескалації.

Ще Сікорський заявив, що "цього разу Польща вимагає не лише посилення цих можливостей [щодо боротьби з безпілотниками], але й виконання того, що сказав президент Сполучених Штатів". Польський міністр мав на увазі запровадження нових санкцій проти Росії та збільшення підтримки України.

Нагадаємо, 10 вересня Польща вперше збивала російські "шахеди" у своєму повітряному просторі. Низка польських аеропортів припиняли роботу, зокрема був закритий і найголовніший аеропорт країни – аеропорт імені Шопена у Варшаві.

Також стало відомо, що під час вторгнення до повітряного простору Польщі РФ атакувала модернізованими БПЛА "Гербера". Дрони, що впали на території Польщі, мали додатковий бак у носовій частині. Це, вочевидь, зробили навмисно, аби збільшити дальність польоту.