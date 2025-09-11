"Важный сигнал для Путина": Польша считает сбитие российских дронов общим успехом НАТО

Сбитие беспилотников над территорией страны-члена НАТО — это выдающееся событие, ведь это произошло впервые в истории Альянса. Об этом заявили в пресс-службе президента Польши Кароля Навроцкого.

Глава пресс-службы Навроцкого Рафал Лешкевич даже назвал это важным сигналом для главы Кремля Путина, передает RMF FM. По мнению Лешкевича, события 10 сентября доказали готовность защищать восточный фланг НАТО.

Также Рафал Лешкевич отметил, что системы воздушной защиты сработали, — хотя признал, что такое беспрепятственное вторжение российских дронов в воздушное пространство Польши "вызывает беспокойство".

По информации оборонного ведомства Польши, Франция и Великобритания намерены перебросить в страну свои истребители Rafale и Eurofighter.

А глава польского МИД Радослав Сикорский в интервью тому же вещателю RMF FM выразил надежду, что ответ НАТО на нарушение польского воздушного пространства удержит Россию от дальнейшей эскалации.

Еще Сикорский заявил, что "на этот раз Польша требует не только усиления этих возможностей [по борьбе с беспилотниками], но и выполнения того, что сказал президент Соединенных Штатов". Польский министр имел в виду введение новых санкций против России и увеличение поддержки Украины.

Напомним, 10 сентября Польша впервые сбивала российские "шахеды" в своем воздушном пространстве. Ряд польских аэропортов прекращали работу, в том числе был закрыт и самый главный аэропорт страны — аэропорт имени Шопена в Варшаве.

Также стало известно, что во время вторжения в воздушное пространство Польши РФ атаковала модернизированными БПЛА "Гербера". Дроны, упавшие на территории Польши, имели дополнительный бак в носовой части. Это, очевидно, сделали намеренно, чтобы увеличить дальность полета.