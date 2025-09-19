Путін звільнив чиновника з найближчого оточення, який був прихильником закінчення війни з Україною (документ)

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про звільнення заступника керівника адміністрації президента РФ Дмитра Козака з займаної посади.

Указ підписаний 18 вересня 2025 року, випливає з документа, оприлюдненого російським пропагандистським виданням ТАСС.

Указ Путіна про звільнення Дмитра Козака Фото: ТАСС

Перед цим речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив російським пропагандистам, що Козак подав у відставку за власним бажанням.

Варто зазначити, що у серпні видання The New York Times оприлюднило матеріал, в якому йшлося про те, що у найближчому оточенні Путіна з'явився перший прихильник закінчення війни з Україною. Журналісти вказали, що цим чиновником був саме Дмитро Козак.

Джерела видання повідомили, що напередодні повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Козак радив Путіну не робити цього та попереджав про жахливі наслідки цієї ідеї, прогнозуючи запеклий опір України.

Також стверджується, що навесні 2022 року Путін відхилив проєкт мирної угоди з Україною, який Козак нібито попередньо погодив з Києвом.

Цими діями Козак нібито розчарував Путіна, бо чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою.

Нагадаємо, 18 вересня в ISW повідомили, що у відставку пішов топсоратник Путіна, який виступав за мир з Україною.

Фокус також писав про те, що Дмитро Козак у день початку повномасштабного вторгнення в Україну телефонував Андрію Єрмаку. Останній нібито вилаяв Козака і повісив слухавку.