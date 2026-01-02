ГУР опублікувало кадри спецоперації з Капустіним: відео FPV, за яке РФ сплатила $500 тисяч

Головне управління розвідки Міноборони України показали два відео, які мали переконати Російську Федерацію у загибелі командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна. Відео обійшлось РФ у пів мільйона доларів, а Капустін насправді живий.

Розвідники передали РФ відео атаки FPV-дрона, який начебто влетів прямо у машину Капустіна, ідеться у дописі ГУР МОУ. Інший запис — відео дрона-розвідника з фіксацією "влучання". Багатоетапну спецоперацію провела група Тимура, яка підготувала фальшиві кадри інсценування "смерті" командира РДК.

Кадри з ударного FPV-дрона показують засніжену місцевість, білий мікроавтобус та чоловіка у темному одязі, за обрисами фігури дещо схожого на Дениса Капустіна. Чоловік стоїть перед відкритими дверима мікроавтобуса, коли в них влітає безпілотник. Дрон-спостерігач тим часом зафільмував вибух та хмару вогню, яка охопила машина після "влучання".

Фальшиві відео відправили замовникам зі спецслужб РФ і вони заплатили за них пів мільйона доларів, які стануть у нагоді Силам оборони, ідеться у заяві ГУР.

ГУР і Капустін — деталі

Про "загибель" Дениса Капустіна стало відомо 27 грудня 2025 року. ГУР опублікувало заяву про смерть командира РДК з позивним WhiteRex, додавши, що подія сталась на невказаній ділянці Запорізького напрямку. Українська розвідка запевнила, що встановить усі обставини смерті командира, і висловила слова скорботи через втрату побратима. Подію також прокоментували на сторінках соцмереж РДК. Наприклад, 29 грудня бійці запевнили, що і далі воюватимуть проти "кремлівського зла" і нагадали слова командира Капустіна з позивним "WhiteRex" про те, що підрозділ є загрозою для РФ, поки існує кремлівський режим.

Втім, вдень 1 січня ГУР повідомило, що Капустін живий. З'ясувалось, що українці провели спецоперацію з інсценуванням його смерті, отримавши гроші за начебто виконане замовлення. Глава ГУР Кирило Буданов прийняв доповідь бійців "Спецпідрозділу Тимура", які розповіли про обман агентів РФ.

Денис Катустін — 41-річний громадянин РФ, який приєднався до українського війська у перші місяці вторгнення РФ у лютому 2022 року. За його ініціативи було створено підрозділ Російського добровольчого корпусу у структурі ГУР МОУ. До складу підрозділу входили колишні російські полонені, які погодились перейти на бік України: їх спершу перевіряли і лише тоді допускали до участі у боях. Серед іншого, бійці РДК брали участь у вилазках Бєлгородську та Курську область РФ, воювали на різних відтинках фронту у Донецькій та інших областях України.

Нагадуємо, 25 грудня стало відомо про появу глави ГУР Кирила Буданова на лінії фронту у Запорізькій області.