Командир РДК Денис Капустін живий, — ГУР

Командир "Русского добровольческого корпуса" Денис Капустін живий, а його "смерть" була спецоперацією української розвідки.

Убивство Дениса Капустіна, командира підрозділу "Російський добровольчий корпус", що воює проти Москви у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України, замовили спецслужби держави-агресора Росії і виділили на реалізацію злочину півмільйона доларів, повідомили в ГУР.

У результаті комплексної спецоперації ГУР МО України, що тривала понад місяць, збережено життя командира РДК Дениса Капустіна, якого російський диктатор Володимир Путін вважає особистим ворогом, а також установлено коло осіб — замовників злочину в російських спецслужбах і виконавців.

Про це під час доповіді начальнику розвідки генерал-лейтенанту Кирилу Буданову повідомив командир "Спецпідрозділу Тимура".

"Нами було проведено комплекс заходів щодо недопущення ліквідації російською стороною командира РДК Дениса Капустіна. Під час проведення дій було встановлено коло осіб, які є замовниками цього злочину з боку російських спецслужб і виконавців. Також нашою стороною була отримана сума грошей, виділена російськими спецслужбами для реалізації злочину", — йдеться в доповіді.

Зараз Капустін перебуває на території України і готується продовжити виконання поставлених завдань.

Сам "убитий" також з'явився перед Будановим в онлайн-форматі і заявив, що станом на 1 січня 2026 року всі підрозділи РДК у складі "Спецпідрозділів Тимура" продовжують виконувати завдання на визначених командуванням ділянках і напрямках.

"Тимчасова моя відсутність ніяк не вплинула на якість та успіх реалізації бойових завдань. Готовий висуватися в район управління і продовжувати командувати підрозділами РДК", — заявив Капустін.

Зі свого боку Кирило Буданов привітав Дениса "з поверненням до життя".

"Я радий, що гроші, отримані за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі", — сказав він і побажав військовому успіхів у подальшому протистоянні зі ЗС РФ, а також подякував командиру "Спецпідрозділу Тимура" за те, що зберегли життя одного з командирів.

У РДК поділилися публікацією ГУР МО, тим самим підтвердивши слова глави української розвідки.

Що відомо про Дениса Капустіна

Денис Капустін народився 1984 року в Москві. У Росії він перебував у розшуку як "учасник терористичної організації" і був заочно засуджений до довічного ув'язнення. Раніше російські суди заочно заарештували його за низкою кримінальних статей, включно з державною зрадою, участю в терористичному співтоваристві та організацією диверсій.

Капустін був прихильником Євромайдану і з 2017 року проживав в Україні. У серпні 2022 року він створив Російський добровольчий корпус — підрозділ, сформований переважно з етнічних російських емігрантів, які проживають в Україні та країнах Європи. Бійці РДК воюють у складі Сил оборони України.

Російські спецслужби звинувачували Капустіна в причетності до рейдів на прикордонні райони Брянської області, а також в організації диверсійних акцій на території РФ. Сам РДК раніше брав на себе відповідальність за низку операцій на російській території.

Наприкінці березня 2023 року Дениса Капустіна заочно заарештували у справі про напад РДК на села в Брянській області. А 14 листопада 2024 року військовий суд у Росії вдруге засудив його до довічного ув'язнення.

"Російський добровольчий корпус" активно діяв на території РФ у 2023 році. 2 травня, у Брянській області РФ було підірвано залізничні колії, внаслідок чого перекинулося приблизно 20 вагонів вантажного поїзда. Тоді Капустін заявляв, що в операції брало участь приблизно 45 осіб, включно з представниками "партизанської мережі" в РФ.

Про "смерть" Дениса Капустіна стало відомо вранці 27 грудня. Він нібито загинув під час виконання бойового завдання внаслідок влучання FPV-дрона на Запорізькому напрямку. У ЗСУ навіть пообіцяли помститися за його смерть.