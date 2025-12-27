"Величезна втрата": у ЗСУ пообіцяли помститися за смерть лідера РДК Дениса Капустіна

Підполковник Збройних сил України, заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін пообіцяв помститися за смерть командира Російського добровольчого корпусу (РДК) Дениса Капустіна.

Жорін назвав Капустіна "справжнім правим", який брав на себе відповідальність, діяв, нічого не боявся і загинув як справжній воїн.

"Денис побудував підрозділ, який став легендарним завдяки своїм сміливим — навіть зухвалим — операціям. Це справді величезна втрата для нашого руху, для українського війська і для всієї української держави. Пам'ятаємо. Помстимося!" — написав Жорін.

Про смерть Дениса Капустіна стало відомо вранці 27 грудня. Він загинув під час виконання бойового завдання внаслідок влучання FPV-дрона на Запорізькому напрямку. Йому був 41 рік.

РДК опублікував останнє фото Дениса перед смертю. У підписі до нього йдеться про те, що він на війні був поруч із бійцями й особисто брав участь у багатьох операціях.

Відео дня

"Його справи, його спосіб життя воїна ніколи не розходилися з його словами. Денис був безстрашний і чесний. Він загинув під час бойового виїзду, як чоловік", — пише РДК.

Останнє фото Дениса Капустіна Фото: Російський добровольчий корпус (РДК)

Товариші по службі загиблого кажуть, що про нього залишилася пам'ять, як про героя, і після себе він залишив спадщину — Російський добровольчий корпус.

РДК — підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України, сформований у серпні 2022 року з вихідців із російського правого руху для захисту України під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також їхньою метою є "звільнення своєї землі від путінського режиму".

Нагадаємо, 14 листопада минулого року в РФ вдруге засудили до довічного ув'язнення засновника "Русского добровольческого корпуса", який воює на боці України проти РФ, Дениса Капустіна. Аналогічний вирок йому винесли в листопаді 2023-го.

Також повідомлялося, що в Росії медсестру звинуватили в тероризмі за комплімент РДК.