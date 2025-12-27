"Огромная потеря": в ВСУ пообещали отомстить за смерть лидера РДК Дениса Капустина

Подполковник Вооруженных сил Украины, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин пообещал отомстить за смерть командира Русского добровольческого корпуса (РДК) Дениса Капустина.

Жорин назвал Капустина "настоящим правым", который брал на себя ответственность, действовал, ничего не боялся и погиб как настоящий воин.

"Денис построил подразделение, которое стало легендарным благодаря своим смелым — даже дерзким — операциям. Это действительно огромная потеря для нашего движения, для украинского войска и для всего украинского государства. Помним. Отомстим!" — написал Жорин.

О смерти Дениса Капустина стало известно утром 27 декабря. Он погиб во время выполнения боевого задания в результате попадания FPV-дрона на Запорожском направлении. Ему был 41 год.

РДК опубликовал последнее фото Дениса перед смертью. В подписи к нему говорится, что он на войне был рядом с бойцами и лично участвовал во многих операциях.

"Его дела, его образ жизни воина никогда не расходились с его словами. Денис был бесстрашен и честен. Он погиб во время боевого выезда, как мужчина", — пишет РДК.

Последнее фото Дениса Капустина Фото: Русский добровольческий корпус (РДК)

Сослуживцы погибшего говорят, что о нем осталась память, как о герое, и после себя он оставил наследие — Русский добровольческий корпус.

РДК – подразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины, сформированное в августе 2022 года из выходцев из российского правого движения для защиты Украины во время полномасштабного вторжения России.

Также их целью является "освобождение своей земли от путинского режима".

Напомним, 14 ноября прошлого года в РФ во второй раз приговорили к пожизненному заключению основателя "Русского добровольческого корпуса", который воюет на стороне Украины против РФ, Дениса Капустина. Аналогичный приговор ем вынесли в ноябре 2023-го.

Также сообщалось, что в России медсестру обвинили в терроризме за комплимент РДК.