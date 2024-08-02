В РФ медсестру обвинили в терроризме за комплимент РДК

Женщину забрали прямо из больницы в Следственный комитет. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, пишут российские СМИ.

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В России будут судить медсестру из Калининграда за комментарий в сети. Она назвала бойцов "Русского добровольческого корпуса" "красавчиками". Об этом пишет российское издание ASTRA.

"Калининградскую медсестру обвиняют в оправдании терроризма за слова "РДК — красавцы". 53-летняя медсестра Елена Николаенкова в апреле на фоне рейдов в Белгородской области написала пост в телеграмме со словами: "Да уже не потихоньку, а вполне бодренько. РДК — красавцы", — говорится в сообщении.

В ночь на 2 августа российские силовики провели обыски в доме Николаенковой. До этого правоохранители забрали ее с рабочего места.

"Вчера просто на работе приняли и всю ночь ее катали СК, домой на обыск и так далее. Я сейчас нахожусь с ее дочерью, помогаю организовать передачи в следственный изолятор", — сообщил правозащитник Вадим Хайруллин.

53-летняя медсестра Елена Николаенкова

Пока суд не избрал женщине меру пресечения. За "РДК-красавцы" ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что 23 апреля сообщалось, что под Авдеевкой у оккупантов произошел "лютый факап". Они расстреляли своих, считая что это бойцы РДК. Одного из расстрелянных удалось идентифицировать. Его семью начали травить в России, потому что поверили, что он — боец Российского добровольческого корпуса.