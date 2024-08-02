В РФ медсестру звинуватили в тероризмі за комплімент РДК

Жінку забрали просто з лікарні до Слідчого комітету. Їй загрожує до 5 років позбавлення волі, пишуть російські ЗМІ.

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В Росії судитимуть медсестру з Калінінграда за коментар в мережі. Вона назвала бійців "Російського добровольчого корпусу" "красунчиками". Про це пише російське видання ASTRA.

"Калінінградську медсестру звинувачують у виправданні тероризму за слова "РДК – красені". 53-річна медсестра Олена Ніколаєнкова у квітні на тлі рейдів у Бєлгородській області написала пост у телеграмі зі словами: "Та вже не потихеньку, а цілком бадьоренько. РДК — красені", — йдеться в повідомленні.

В ніч на 2 серпня російські силовики провели обшуки у будинку Ніколаєнкової. До цього правоохоронці забрали її з робочого місця.

"Вчора просто на роботі прийняли і всю ніч її катали СК, додому на обшук і таке інше. Я зараз перебуваю з її дочкою, допомагаю організувати передачі до слідчого ізолятора", — повідомив правозахисник Вадим Хайруллін.

53-річна медсестра Олена Ніколаєнкова

Поки що суд не обрав жінці запобіжний захід. За "РДК-красені" їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 23 квітня повідомлялося, що під Авдіївкою в окупантів стався "лютий факап". Вони розстріляли своїх, вважаючи що це бійці РДК. Одного з розстріляних вдалось ідентифікувати. Його родину почали цькувати в Росії, бо повірили, що він — боєць Російського добровольчого корпусу.