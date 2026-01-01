Командир "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин жив, а его "смерть" был спецоперацией украинской разведки.

Убийство Дениса Капустина, командира подразделения "Русский Добровольческий Корпус", воюющего против Москвы в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов, сообщили в ГУР.

В результате комплексной спецоперации ГУР МО Украины, которая длилась более месяца, сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает личным врагом, а также установлен круг лиц — заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей.

Об этом во время доклада начальнику ГУР МО Украины генерал-лейтенанту Кириллу Буданову сообщил командир "Спецподразделения Тимура".

"Нами был проведен комплекс мер по недопущению ликвидации

