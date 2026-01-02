Перейдут от манипуляций к жертвам: РФ готовит масштабный теракт на Рождество, — разведка

Служба внешней разведки Украины предупреждает о подготовке Кремлем масштабной провокации, которая может привести к человеческим жертвам. По информации разведки, речь идет о попытке дискредитации Украины накануне или во время празднования Рождества по юлианскому календарю.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины в своем Telegram-канале и отмечает продолжение специальной операции Кремля по срыву мирных переговоров при посредничестве США.

По данным разведки, операция носит "комплексный характер". После так называемой "атаки на резиденцию Путина" Кремль начал распространять новые сфальсифицированные информационные поводы, которые должны подготовить российскую и международную аудиторию к дальнейшей эскалации.

Служба внешней разведки прогнозирует возможный переход от информационных манипуляций к вооруженной провокации со значительными человеческими жертвами. Потенциально такой провокацией может стать атака на культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

"С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации спецслужб РФ со значительными человеческими жертвами. Ожидаемое время — накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект с высоким символическим весом как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", — говорится в сообщении.

Для создания фальшивых доказательств причастности Украины Кремль якобы планирует использовать обломки ударных беспилотников западного производства, которые будут доставлены к месту провокации с линии боевого соприкосновения.

В разведке подчеркивают, что подобные операции под "чужим флагом" полностью соответствуют методам работы российских спецслужб.

"Эксплуатация страха и совершение террористических актов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб. Режим Путина неоднократно применял эту тактику внутри рф, а сейчас эта же модель экспортируется наружу, что косвенно подтверждается публичными заявлениями высших должностных лиц рф", — добавляют в Службе внешней разведки Украины.

Напомним, что вечером 29 декабря Сергей Лавров заявил, что якобы украинские беспилотники атаковали резиденцию Путина на Валдае. В свою очередь, Владимир Зеленский опроверг эту информацию и заверил, что российский МИД распространяет неправду.

Кроме того, аналитики ISW добавили в своем отчете, что никаких подтверждений атаки БпЛА на имение главы Кремля нет.