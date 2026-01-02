Перейдуть від маніпуляцій до жертв: РФ готує масштабний теракт на Різдво, — розвідка

Служба зовнішньої розвідки України попереджає про підготовку Кремлем масштабної провокації, яка може призвести до людських жертв. За інформацією розвідки, йдеться про спробу дискредитації України напередодні або під час святкування Різдва за юліанським календарем.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України у своєму Telegram-каналі та наголошує на продовженні спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США.

За даними розвідки, операція має "комплексний характер". Після так званої "атаки на резиденцію Путіна" Кремль почав поширювати нові сфальсифіковані інформаційні приводи, які мають підготувати російську та міжнародну аудиторію до подальшої ескалації.

Служба зовнішньої розвідки прогнозує можливий перехід від інформаційних маніпуляцій до збройної провокації зі значними людськими жертвами. Потенційно такою провокацією може стати атака на культову споруду або інший об’єкт із високою символічною вагою як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України.

"З високою ймовірністю прогнозуємо перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами. Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України", — йдеться в дописі.

Для створення фальшивих доказів причетності України Кремль нібито планує використати уламки ударних безпілотників західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

У розвідці підкреслюють, що подібні операції під "чужим прапором" повністю відповідають методам роботи російських спецслужб.

"Експлуатація страху та вчинення терористичних актів із людськими жертвами під "чужим прапором" повністю відповідає стилю роботи російських спецслужб. Режим путіна неодноразово застосовував цю тактику всередині рф, а нині ця ж модель експортується назовні, що опосередковано підтверджується публічними заявами вищих посадових осіб рф", — додають у Службі зовнішньої розвідки України.

Нагадаємо, що ввечері 29 грудня Сергій Лавров заявив, нібито українські безпілотники атакували резиденцію Путіна на Валдаї. У свою чергу, Володимир Зеленський спростував цю інформацію та запевнив, що російське МЗС поширює неправду.

Крім того, аналітики ISW додали у своєму звіті, що жодних підтверджень атаки БпЛА на маєток голови Кремля немає.