"Атака" на резиденцію Путіна б'є по переговорах: РФ вимагає капітуляції України та Заходу, — ISW

Після заяви глави російського МЗС Сергія Лаврова про те, що українські дрони в ніч на 29 грудня нібито атакували резиденцію Путіна на Валдаї, жодних підтверджень цьому не було.

Через два дні після атаки жодних фактичних доказів цього в Кремлі так і не надали, заявивши, що не вважають за необхідне це робити, йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики припускають, що зараз Москва в терміновому порядку намагається узгодити свої заяви, які від самого початку різнилися, але жодних документальних підтверджень, знімків, відео так і не з'явилося. Ба більше, навіть жителі найближчих до резиденції глави Кремля районів спростовують інформацію про атаку.

Ця інформаційна кампанія має певну мету.

"Кремлівські чиновники використовують нібито український удар по Новгородській області, щоб виправдати постійне наполягання Росії на тому, щоб і Україна, і Захід капітулювали перед початковими вимогами Росії 2021-2022 років", — зазначають автори звіту.

Після нібито атаки риторика Кремля помітно змінилася і знову хитнулася в бік нагнітання. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков уже заявив, що РФ "посилить" свою переговорну позицію, але свою нову позицію Москва розголошувати не буде. Він також підкреслив, що Росія не виходить із переговорного процесу, але продовжуватиме діалог, насамперед зі Штатами.

Його слова повторили деякі депутати в Держдумі, причому один із них заявив, що Російська Федерація зараз може "тільки" домовлятися про капітуляцію України.

Зі свого боку міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров знову повторив наративи російського президента про нейтралітет України, демілітаризацію і денацифікацію і зажадав визнати за Росією Крим, Донбас, а також Херсонську і Запорізьку області.

Він упевнений, що ультиматуми, які Росія висунула США та Європі в грудні 2021-го, можуть слугувати "відправною точкою" для мирних переговорів. Однак американці вважають, що його останні заяви абсолютно суперечать викладеному в 20-пунктному мирному плані.

"ISW оцінює, що Кремль може мати намір використати так званий "удар" України по резиденції Путіна, щоб виправдати відмову від будь-яких мирних пропозицій, що випливають із нещодавніх двосторонніх американсько-українських і багатосторонніх американсько-українсько-європейських перемовин", — констатує ISW, погоджуючись із тим, що апетити Путіна Україною не обмежуються і простягаються далеко за її межі.

Що сталося на Валдаї

Увечері 29 грудня Сергій Лавров вийшов з офіційною заявою про те, що українські дрони вночі нібито атакували резиденцію Путіна на Валдаї. За його словами, всі БпЛА нейтралізувала система ППО.

При цьому росЗМІ відразу спростували звинувачення. Насамперед звернули увагу на звіт Міноборони РФ, згідно з яким випливало, що вночі нарахували 89 дронів і тільки 18 долетіли до Новгородської області (600 км від України), де їх нібито збили. При цьому на підступах до резиденції "Вечеря" раніше помітили установки ППО, які покривали весь простір навколо району, де міг перебувати Путін.

У Кремлі вже пообіцяли Києву "військову відповідь", а світові лідери, зокрема й президент США Дональд Трамп, засудили "атаку". Путін особисто поскаржився главі Білого дому.