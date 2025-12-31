"Атака" на резиденцию Путина бьет по переговорам: РФ требует капитуляции Украины и Запада, — ISW

После заявления главы российского МИДа Сергея Лаврова о том, что украинские дроны в ночь на 29 декабря якобы атаковали резиденцию Путина на Валдае, никаких подтверждений этому не последовало.

Спустя два дня после атаки никаких фактических доказательств этого в Кремле так и не предоставили, заявив, что не считают необходимым это делать, говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики предполагают, что сейчас Москва в срочном порядке пытается согласовать свои заявления, которые изначально рознились, но никаких документальных подтверждений, снимков, видео так и не появилось. Более того, даже жители ближайших к резиденции главы Кремля опровергают информацию об атаке.

Эта информационная кампания носит определенную цель.

"Кремлевские чиновники используют якобы украинский удар по Новгородской области, чтобы оправдать постоянное настаивание России на том, чтобы и Украина, и Запад капитулировали перед начальными требованиями России 2021-2022 годов", – отмечают авторы отчета.

Відео дня

После якобы атаки риторика Кремля заметно изменилась и снова качнулась в сторону нагнетания. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже заявил, что РФ "усилит" свою переговорную позицию, но свою новую позицию Москва разглашать не будет. Он также подчеркнул, что Россия не выходит из переговорного процесса, но будет продолжать диалог, прежде всего со Штатами.

Его слова повторили некоторые депутаты в Госдуме, причем один их них заявил, что Российская Федерация сейчас может "только" договариваться о капитуляции Украины.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров снова повторил нарративы российского президента о нейтралитете Украины, демилитаризации и денацификации и потребовал признать за Россией Крым, Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области.

Он уверен, что ультиматумы, которые Россия выдвинула США и Европе в декабре 2021-го, могут служить "отправной точкой" для мирных переговоров. Однако американцы считают, что его последние заявления абсолютно противоречат изложенному в 20-пунктном мирном плане.

"ISW оценивает, что Кремль может намереваться использовать так называемый "удар" Украины по резиденции Путина, чтобы оправдать отказ от любых мирных предложений, вытекающих из недавних двусторонних американо-украинских и многосторонних американо-украинско-европейских переговоров", – констатирует ISW, соглашаясь с тем, что аппетиты Путина Украиной не ограничиваются и простираются далеко за ее пределы.

Что произошло на Валдае

Вечером 29 декабря Сергей Лавров вышел с официальным заявлением о том, что украинские дроны ночью якобы атаковали резиденцию Путина на Валдае. По его словам, все БпЛА нейтрализовала система ПВО.

При этом росСМИ сразу опровергли обвинения. В первую очередь обратили внимание на отчет Минобороны РФ, согласно которому следовало, что ночью насчитали 89 дронов и только 18 долетели до Новгородской области (600 км от Украины), где их якобы сбили. При этом на подступах к резиденции "Ужин" ранее заметили установки ПВО, которые покрывали все пространство вокруг района, где мог находиться Путин.

В Кремле уже пообещали Киеву "военный ответ", а мировые лидеры, в том числе и президент США Дональд Трамп, осудили "атаку". Путин лично пожаловался главе Белого дома.